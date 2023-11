Brandanschlag in Bochum: Bundesanwaltschaft fordert Haft

Düsseldorf/Bochum Im Oberlandesgericht Düsseldorf muss sich der Angeklagte für die Tat verantworten. Die Anwälte fordern knapp drei Jahre Haft.

Die Bundesanwaltschaft hat für den Brandanschlag auf eine Bochumer Schule, der eigentlich der benachbarten Synagoge gegolten haben soll, zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert. Sie wirft dem 36 Jahre alten Angeklagten Verabredung zu einer schweren Brandstiftung und versuchte Brandstiftung vor.

Bundesanwaltschaft weist Aussagen des Angeklagten zurück

Aussagen des Angeklagten, wonach der Anschlag nur der Schule und nicht der benachbarten Synagoge galt, wies die Bundesanwaltschaft als Schutzbehauptung zurück. Der 36-Jährige habe die Schule nur angegriffen, weil ihm die Sicherheitsvorkehrungen an der Synagoge zu stark gewesen seien.

Gesuchter Ex-Rocker gab Auftrag an Bekannten weiter

In ihrem Plädoyer am Donnerstag am Oberlandesgericht Düsseldorf führte die Bundesanwaltschaft aus, dass staatliche Stellen im Iran hinter dem Auftrag zur Tat stehen dürften. Ramin Y., ein wegen Mordes und Mordversuchs gesuchter Ex-Rocker, habe diesen Auftrag an den ihm bekannten Angeklagten weitergegeben.

Angst lässt das Gericht als Argument nicht gelten

Ramin Y. ist der ehemalige Chef der Hells Angels in Mönchengladbach und soll sich in den Iran abgesetzt haben. Aussagen, wonach der Angeklagte die Tat vor allem aus Angst vor ihm ausgeführt habe, wies die Bundesanwaltschaft zurück. Sie warf ihm selbst eine Nähe zum Regime im Iran und eine antisemitische Einstellung vor.

Weiterer Prozesstag in der nächsten Woche

Der Angeklagte sitzt bereits seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Der Prozess soll am 30. November mit dem Plädoyer der Verteidigung fortgesetzt werden. Bei dem Brandanschlag war am 17. November vergangenen Jahres am Schulgebäude geringer Sachschaden entstanden. (dpa)

