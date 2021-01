Busse von Blau-Weiß Bochum mit Bierflaschen demoliert

Bochum Der Schwimmverein Blau-Weiß Bochum beklagt mehrere tausend Euro Schaden. Drei Busse wurden mit Bierflaschen demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Schwimmverein Blau-Weiß Bochum beklagt Vandalismus auf seinem Klubgelände im Wiesental. Drei Kleinbusse wurden beschädigt - "vermutlich durch Bierflaschen, die auf die Fahrzeuge geworfen wurden", sagt der Vorsitzende Christian Müller-Mai.

Das Grundstück des 6000 Mitglieder starken Sportvereins Am Wiesengrund war menschenleer, als am Freitagabend (22.) drei der neun vereinseigenen Kleinbusse demoliert wurden. Christian Müller-Mai berichtet von einer zerstörten Frontscheibe am neusten Bus, Beulen und Sprüngen. Den Sachschaden schätzt er auf mehr als 3000 Euro. "Und das gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo es überall an Einnahmen mangelt und wir wahrhaft andere Sorgen haben."

Täter werden in der Nachbarschaft vermutet

Die Täter vermutet Müller-Mai in direkter Nachbarschaft, auf einem Gelände, dass laut Blau-Weiß als regelmäßiger Treff für Jugendliche dient. "An dem Zaun dort fanden sich weitere zerbrochene Flaschen", schildert der Vorsitzende.

Die Flaschen, so wird vermutet, flogen zwischen 21 und 23 Uhr auf die Busse. Das deckt sich mit Ermittlungen der Polizei. "In dieser Zeit gingen bei uns Anrufe wegen Ruhestörung in dem Bereich ein", sagt Polizeisprecher Jens Artschwager. Als die Beamten eintrafen, seien mehrere Jugendliche fortgerannt. Sie konnten entkommen.

Der Schwimmverein hat Anzeige gestattet. Die Polizei sucht Zeugen.

