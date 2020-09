Die Polizei Bochum war auch mit dem E-Lastenfahrrad „Ida“ unterwegs, am Hauptbahnhof, an der Jahrhunderthalle und am Innenstadtring, mit Info-Flyern im Gepäck.

Verteilt wurden auch Bußgeldkataloge für Radfahrer. Darin steht, dass das Überfahren einer „roten“ Ampel mindestens 60 Euro und einen Punkt kostet.

Dauert das Rotlicht länger als eine Sekunde, sind mindestens 100 Euro fällig.

Bei schlechter Sicht ohne Licht zu fahren, kostet mindestens 20 Euro.