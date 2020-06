Das Casablanca gehört zu den bekanntesten Bochumer Kinos. Das Kino im Bermudadreieck Bochum öffnet nach langem Corona-Shutdown am 11.

Kino Casablanca-Kino in Bochum öffnet nach Corona wieder

Bochum Nach dem Corona-Shutdown läuft der Kinobetrieb auch in Bochum wieder an. Als erstes öffnet das Casablanca im Bermudadreieck am 11. Juni.

Als erstes Kino nach dem Corona-Shutdown macht das Casablanca wieder auf. Das Theater im Bermudadreieck Bochum (Kortumstraße 11) steigt ab Donnerstag, 11. Juni, wieder in den Spielbetrieb ein.

Vielfältiges Programm im Casablanca

"Nach der Corona-Zwangspause starten wir mit einem vielfältigen Abendprogramm“, verspricht Kino-Sprecher Stephan Zabka. Neben „Die Känguru Chroniken“ läuft Alejandro Landes‘ beeindruckender Film „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“, der an literarische Vorlagen wie Joseph Conrads "Herz der Finsternis" oder William Goldings "Der Herr der Fliegen" erinnert. Darüber hinaus reagiert das Casablanca auf die aktuelle Situation in den USA und starten unter dem Titel „#BlackLivesMatter“ eine Filmreihe, deren ganz unterschiedliche Beiträge ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

Karten online buchen

„Wir bitten darum, die Kinokarten online zu buchen. Dadurch wird für die Besucher/innen mühsames Anstehen an der Kasse vermieden“, so Zabka. Beim Aufenthalt im Kino gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln; auf der Casablanca-Homepage wird darauf hingewiesen.

Das am Montag, 15. Juni, geplante WAZ-Kino-Café entfällt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Vorstellungen mit dem Film „Ich war noch niemals in New York“ wird nachgeholt.

>>> Tickets unter www.casablanca-bochum.de

