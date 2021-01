Die Grundschule an der Feldsieper Straße wird neu gebaut. Dabei kritisiert die CDU: Es wird zu wenig Lehrerparkplätze geben.

Schulen CDU: An neuer Bochumer Grundschule fehlen Lehrerparkplätze

Bochum-Hamme Die Grundschule an der Feldsieper Straße wird neu gebaut. Dadurch bekommt die Gesamtschule mehr Platz. Bochumer CDU: Stellplätze fehlen

Noch teilt sich die Grundschule Feldsieper Straße das Gebäude mit der Gesamtschule Bochum-Mitte, neu gegründet zum Schuljahr 2018/2019. Doch deren Raumbedarf steigt; die Gesamtschule lehrt an zwei Standorten im Stadtteil (Feldsieper- und Gahlensche Straße).

Neues Grundschulgebäude soll 2023 fertig sein

Der Neubau der Grundschule soll zügig realisiert werden. Geplant ist ein Baustart in diesem Jahr mit dem Ziel, das Gebäude in drei Jahren im Mai 2023 fertig zu haben. Dann kann der Altbau umgebaut werden, damit die Gesamtschule mit der Oberstufe beginnen kann. Zudem sollen auch die Naturwissenschaften Platz finden. Der zweite Standort an der Gahlenschen Straße bleibt dennoch erhalten.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Im März vergangenen Jahres gaben Bezirksvertretung Mitte, Schulausschuss und Ausschuss für Eigenbetriebe in gemeinsamer Sitzung dem Vorhaben grünes Licht. Allerdings kritisierte die CDU schon damals, dass zu wenig Parkplätze ausgewiesen werden sollen.

Stellplatzverhältnis kritisiert

Schulausschuss-Mitglied Sascha Dewender: „Wir sind der Auffassung, dass 78 Stellplätze für Fahrräder an einer Grundschule sehr großzügig angesetzt sind, und dass lediglich acht Pkw-Parkplätze für das Lehrerkollegium, von denen einige noch pendeln müssen, nicht im richtigen Verhältnis zueinander stehen."

Jetzt konkretisiert die CDU im Bezirk Mitte ihre Kritik. Die Stadt aber sieht keine Chance die Zahl der Stellplätze zu erhöhen. Die Pkw-Stellplätze werden, so erklärt das Schulverwaltungsamt, auf dem Baugrundstück in unmittelbarer Entfernung zu den Schulbauten realisiert, sodass eine zumutbare Entfernung von ca. 30 Metern für den Grundschulneubau und ca. 60 Metern für die Gemeinschaftsschule erreicht werden könne.

Verwaltung: Mehr Plätze auf dem Schulhof nicht möglich

22 Parkplätzen werden auf dem Schulhof der späteren Gemeinschaftsschule angelegt. Mehr sei nicht drin. Eine Umwidmung der in unmittelbarer Nähe zur Schule vorhandenen öffentlichen Parkplätze in Schulparkplätze an der Hofsteder Straße sei aus Sicht der Behörde wegen der örtlich vorhandenen Parkplatznot nicht möglich. Demnach besteht keine Chance auf mehr Lehrerparkplätze.

Insgesamt werden 297 Fahrradabstellplätze gebaut - darunter 233 für die Gesamtschule.

Info: Kosten sind enorm gestiegen

Enorm gestiegen sind die Kosten für die Neubaumaßnahme. Die Schätzung ging noch von einer Summe in Höhe von 17,3 Millionen Euro aus.

Inzwischen rechnet die Stadt mit einer Investition von 23 Millionen Euro. Grund sind zusätzliche Maßnahmen wie die Parkplätze für Grund- und Gesamtschule, ein neues pädagogisches Raumkonzept, Bodenverbesserungen, Abbruch der Deckungsgraben, zusätzliche Feuerwehrumfahrt und ein separater Zuweg.

Mehr Nachrichten aus Bochum finden Sie hier