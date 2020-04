Corona: Achtes Todesopfer in Bochum war ein Schweiz-Urlauber

Bochum Bochum beklagt den achten Corona-Toten. Der 75-jährige hatte Urlaub in der Schweiz gemacht. Derweil testen in Harpen jetzt auch die Kassenärzte.

In Bochum gibt es den achten Corona-Toten. Ein 75-jähriger Mann starb in der Nacht zum Donnerstag im St.-Josef-Hospital an den Folgen des Virus. Nach Angaben der Stadt hatte er sich mutmaßlich im Urlaub in der Schweiz angesteckt.

Insgesamt verzeichnen die Gesundheitsbehörden seit Beginn der Pandemie 294 positiv getestete Bochumer. 237 sind aktuell infiziert (drei weniger als am Mittwoch). 49 Frauen und Männer gelten als genesen. Hinzu kommen die acht Todesfälle.

75-Jährger war kein Heimbewohner

Wie die Stadt mitteilt, lebte der 75-Jährige daheim und nicht in einem Altenheim. Sechs der bislang acht Toten waren Heimbewohner - allein fünf im Heinrich-König-Seniorenzentrum in Weitmar, das unter Quarantäne steht. Der erste Bochumer Corona-Tote - ein 55-jähriger Familienvater - war gleichfalls ein Urlaubs-Rückkehrer. Er hatte Ferien in Österreich gemacht.

Zusätzliche Tests am Harpener Feld

Am Harpener Feld hat derweil das Behandlungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung die Arbeit aufgenommen. Bochumer Hausärzte und Medizinische Fachangestellte leisten dort freiwillig Dienst. Bis zu 500 Menschen täglich können hier parallel zu den Abstrich-Proben des Gesundheitsamtes untersucht werden.

"Wir können nur hoffen, dass es zu diesen Massentests niemals kommen muss", sagte Bezirksstellenleiter Dr. Eckhard Kampe am Donnerstag im WAZ-Gespräch. Die Zahlen in Bochum seien derzeit vergleichsweise moderat. Genau dies sei wichtig, um Zeit zu gewinnen. "Denn es wird härter werden", sagt Kampe.