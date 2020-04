Corona: Bei der Verdoppelungszeit ist Bochum schon weit vorn

Bochum Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Bochum zuletzt in 16 Tagen verdoppelt. Das gilt als guter Wert. Die aktuellen Zahlen passen dazu.

Der Anstieg der bestätigten Corona-Infektionen in Bochum fällt weiterhin vergleichsweise gering aus. Am Samstag meldete die Stadt insgesamt 382 nachgewiesene Erkrankungen – neun mehr als am Vortag. Aktuell weist die Statistik 127 infizierte Bochumer (minus 1) aus. 242 Frauen und Männer sind wieder gesund: neun mehr als am Karfreitag. 35 Corona-Patienten müssen stationär behandelt werden, 15 von ihnen auf der Intensivstation. Es bleibt bei zwölf Todesfällen als Folge des Virus.

Nach WAZ-Berechnungen beträgt die Verdoppelungszeit in Bochum auf Basis der aktuellen Zahlen ca. 16 Tage. Das heißt: Innerhalb der letzten 16 Tage hat sich die Zahl der nachweislich infizierten Bürger verdoppelt. Der Wert gilt Medizinern und Politikern als wichtiger Indikator für die Ausbreitung des Virus und mögliche erste Lockerungen. Die letzte veröffentlichte Verdoppelungszeit für NRW lag bei 12,9 Tagen. Als nächstes Ziel hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) 16 Tage ausgegeben. Dieser Wert ist in Bochum bereits erreicht.

Eisverkauf in Langendreer gestoppt

Die jüngsten Zahlen nimmt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) zum Anlass für ein Dankeschön an die Bevölkerung. Die Einschränkungen würden von den Bürgern "solidarisch und mit großer Einsicht mitgetragen". Dafür spricht eine erste Oster-Bilanz der Polizei und Ordnungsbehörden am Samstag. Bei bislang 156 Kontrollen in Parks und Grünanlagen seien so gut wie keine Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden.

Zwei Ausnahmen gab’s am Ümminger See in Langendreer: An einem Eiswagen wurde der Verkauf gestoppt, weil laut Stadt die Hygiene-Regeln nicht eingehalten wurden. Eine Familie grillte. Das ist verboten. "Es wurden Bußgelder verhängt", teilt Stadtsprecherin Katrin Müller mit.

Stadt fühlt sich bestärkt

Bestärkt fühlt sich die Stadt von der Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung. Bezirksleiter Dr. Eckhard Kampe hatte in einem WAZ-Gespräch gewürdigt, dass sämtliche Maßnahmen, die in Bochum zur Eindämmung des Coronavirus auf den Weg gebracht worden seien, Wirkung zeigten.

„Und wir haben sie auch zur richtigen Zeit ergriffen“, ergänzt Thomas Eiskirch. „Mich freut es, dass seit einigen Tagen die Zahl der in Bochum aktuell an Corona Erkrankten kontinuierlich abnimmt, wir mittlerweile sogar mehr Genesene als aktuell Erkrankte haben."

Reiserückkehrer müssen sich melden

Derweil haben sich die ersten Bochumer Reiserückkehrer gemeldet. Seit Karfreitag besagt eine neue NRW-Verordnung, dass sich Personen, die mehr als 72 Stunden im Ausland verbracht haben, unverzüglich in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben müssen - so wie derzeit 451 Bochumer. Dazu müssen die Rückkehrer bei der Corona-Hotline der Stadt (0234/910 55 55) anrufen. Ausnahmen gelten u.a. für Berufspendler und Beschäftigte in systemrelevanten Berufen.

Die Corona-Hotline ist bis Ostermontag täglich von 10 bis 15 Uhr geschaltet.