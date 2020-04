Corona: Bochumer Fußpflegerin sieht sich ungerecht behandelt

Auch Birgit Steinmüller aus Bochum-Langendreer trifft die Corona-Krise mit voller Wucht. Als selbstständige Fußpflegerin fehlen ihr wichtige Einnahmen. Sie hofft inständig, ihre 250 Kunden bald wieder empfangen zu können. Doch noch ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Frisöre hingegen sollen ab nächster Woche wieder arbeiten dürfen. Birgit Steinmüller findet das ungerecht – aus vielerlei Hinsicht.

Corona: Bochumer Fußpflegerin sieht sich anderen Branchen gegenüber im Nachteil

„Wir Fußpfleger sind genauso wichtig wie Frisöre“, sagt Birgit Steinmüller. Sie findet es daher „traurig, dass unsere Branche in der so gar nicht erwähnt und gesehen wird“. Dass das Haareschneiden ab nächster Woche wieder erlaubt wird, die Fußpflege aber nicht, findet Steinmüller unfair und nicht nachvollziehbar. „Die Fußnägel wachsen ja auch.“

+++ Weitere Nachrichten über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Bochum und Wattenscheid lesen Sie im Newsblog +++

Birgit Steinmüller hält die Entscheidung der Regierung pro Frisöre und contra Fußpfleger umso unlogischer, als dass „wir viel bessere Sicherheitsvorkehrungen haben“. So werde bei der Fußpflege ohnehin eine Beinlänge Abstand gehalten, Frisöre kämen ihren Kunden viel näher. „Wir haben auch immer nur einen Kunden im Laden. Hand- und Mundschutz nutzen wir bei der Arbeit ohnehin“, sagt Birgit Steinmüller. „Vor jeder Behandlung gibt es immer ein Fußbad, für die Instrumente haben wir einen Sterilisator. Es ist also alles gegeben, was an Sicherheit nötig ist. Trotzdem dürfen wir nicht arbeiten.“

Fußpflegerin Birgit Steinmüller (60) aus Bochum-Langendreer betreut 250 Kunden – normalerweise. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

So, wie es Podologen übrigens auch in der Corona-Zeit dürfen. „Die haben eine Kassenzulassung. Alles, was medizinisch notwendig ist und vom Arzt verschrieben wird, darf behandelt werden“, erklärt Birgit Steinmüller. „Unsere Fußpflege hingegen wird nicht von den Krankenkassen übernommen.“

Umso wichtiger sei die professionelle Fußpflege als alternatives Angebot. „Denn der Bedarf ist da“, sagt Birgit Steinmüller, die in wohnt und seit 13 Jahren an der Alten Bahnhofstraße in -Dorf ihr Geschäft hat. „In gibt es allein sieben Fußpfleger, in weiß ich von zweien. Die meisten von uns sind gut ausgelastet.“ Untereinander habe man durchaus Kontakt. „Der Ärger ist bei allen gleich“, sagt Steinmüller.

+++ Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen Corona-Fallzahlen +++

Auch bei Birgit Steinmüller brummt der Laden. „Normalerweise – wenn ich arbeite.“ Durch die Corona-Auflagen darf sie nur nicht, auch nicht zu den Kunden nach Hause fahren. Dabei gebe es so viele Menschen, die sich beispielsweise schlecht bücken können und dadurch kaum selbst ihre Füße pflegen könnten, sagt die 60-Jährige, die daher auch beteuert: „Die Leute brauchen uns wirklich.“

Das zeige sich bei ihr nach wie täglich, wenn Kunden anrufen. „Der Anrufbeantworter wird jeden Tag besprochen.“ Normalerweise bedient Birgit Steinmüller 14 Kunden pro Tag. In der Regel kommen diese alle drei bis sechs Wochen. „Bei den meisten ist eine Behandlung also langsam wieder fällig.“

So sehr Birgit Steinmüller den Tag, an dem sie ihr Geschäft wieder öffnen darf, so sehr graut ihr auch ein wenig davor. „Denn wie soll ich die dann zu erwartenden Terminwünsche der Kunden auf einmal erfüllen? Das ist doch alles gar nicht zu koordinieren und aufzuholen.“ Steinmüller wird es trotzdem irgendwie schaffen. Wenn man sie irgendwann auch wieder lässt.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.