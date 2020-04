Corona: Familie aus Wattenscheid verlässt Fidschi-Inseln

Eine Familie aus Wattenscheid hat aufgrund des Coronavirus ihre Weltreise abgebrochen. Ihre letzte Station waren die Fidschi-Inseln, auf denen sie mehr als zwei Wochen lang festsaßen.

Bevor ein Zyklon die Fidschi-Inseln erreichte, konnten Svende (37) und Sebastian Pitschner-Finn (39) mit ihren Kindern Barne (6), Lasse (6) und Smilla (1) mit der Hilfe des auswärtigen Amtes zurück nach Deutschland reisen. Dabei flogen sie erst nach Brisbane in Australien. Dort konnte sich die Familie nach dem Flug eine Nacht lang in einem Hotel erholen.

Schutz vor Ansteckungen auf der Rückreise

Mit einem Bus wurden sie zu der Unterkunft in Brisbane gebracht. Der ganze Weg sei von Polizisten und Soldaten gesichert worden, so Sebastian Pitschner-Finn. Dadurch konnte niemand die angeordnete Quarantäne verlassen. Jeder habe Verständnis für die Situation der anderen, so Sebastian Pitschner-Finn weiter. Von dort aus ging es weiter nach Doha. Der dritte Flug hob in Richtung Deutschland ab. Von München aus fuhren sie mit dem Zug nach Bochum.

„Alle waren unglaublich freundlich und hilfsbereit", schreibt Sebastian Pitschner-Finn auf der Facebookseite der Familie „Daddy learns to fly" und ergänzt: „Es ist einfach unglaublich, welche Mühe sich die Deutsche Botschaft in Canberra gegeben hat, uns sicher nach Hause zu bringen."

Corona-Test nach den Osterfeiertagen

Ihre Familienangehörigen können sie noch nicht direkt in die Arme schließen. In Wattenscheid bleiben sie erst einmal in einer Ferienwohnung, bis sie am Dienstag einen Corona-Test machen können. Ihr Haus ist derzeit noch untervermietet. „Wir freuen uns darauf, in den nächsten Tagen etwas zur Ruhe zu kommen und unsere Familien wiederzusehen", sagen Sebastian und Svende Pitschner-Finn.

