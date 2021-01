Corona: Flyer sorgen auch in Wattenscheid für Aufregung

Bochum-Wattenscheid. Ein Flyer von Corona-Impfgegnern kursiert derzeit auch in Wattenscheid - und beunruhigt viele Bürger, die besorgt nachfragen. Und warnen.

"In den letzten Tagen wurden in Wattenscheid-Eppendorf viele Flyer mit wissenschaftlich nicht belegten oder falschen Informationen zum Thema Impfen verteilt", erklärt eine Eppendorferin, die ihn ebenfalls in ihrem Briefkasten fand. Auch in anderen Städten werden solche Flyer in letzter Zeit verteilt.

Anwohnerin sieht "Kampagne"

Die 57-jährige Eppendorferin betont, die derzeitigen Coronaschutzmaßnahmen von Mund-Nase-Maske bis Impfen "eindeutig zu unterstützen" - und kritisiert die im Flyer gemachten ablehnenden Ihre Sorge: "In Eppendorf lebt ein hoher Anteil von älteren Menschen, und vor allem diese könnten von den pseudowissenschaftlichen und manipulativen Aussagen in dem Flyer verunsichert oder verängstigt werden."

Im Flyer-Impressum steht: "Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie" (MWGFD e.V.) mit Sitz in Passau. Kritiker werfen diesem 2020 gegründeten Verein vor, dass dessen Hauptzweck darin bestehe, gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzugehen. Der Verein behauptet im Flyer, dass es "in Deutschland 2020 weder ungewöhnlich hohe Sterbefälle gab, noch waren die Intensivstationen überlastet". Von unbegründeter Panikmache ist die Rede; und die Folgen der jetzigen Covid-19-Impfstoffe seien nicht bekannt.

Aussagen stoßen auf Kritik

Aussagen, die der vorherrschenden Meinung unter den Medizin-Experten allerdings widersprechen. Und die Eppendorferin sagt: "Die Corona-Leugner oder Verharmloser treten in den letzten Monaten bundesweit immer gehäufter und rabiater auf. Das macht mir große Sorge, denn sie versuchen, die Stimmung auf diese Weise für ihren Standpunkt massiv zu beeinflussen. Andersdenkende werden oftmals verbal niedergemacht, besonders in den sozialen Medien. Ich bin entsetzt über diese Szene."

Auch sie habe beruflich durch hohe Umsatzverluste unter den Corona-Schutzmaßnahmen gelitten, "doch ich unterstütze diese voll und ganz. Denn sie dienen dem Schutz der Bürger. Die Lage ist ernst".

