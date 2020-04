Corona: Heimische Küche wird für Thomas Gerres zum TV-Studio

Bochum Promi-Talk am Kochtopf: Die heimische Küche in Bochum ist in der Corona-Krise für Fernsehmoderator Thomas Gerres zum TV-Studio geworden.

Thomas Gerres, Bochumer TV-Moderator, muss schon von Berufs wegen flexibel sein. Was vor allem in Zeiten von Corona gilt: Aktuell sendet Gerres aus dem Homestudio in Bochum. Die eigene Küche ist für ihn seit 14 Tagen zum Fernsehstudio geworden.

Seit 1984 auf Sendung

Gerres moderiert seit 1984 für diverse öffentlich-rechtliche und private TV-Sender. Businessformate, Talkshows, Sport- und Lifestyle-Magazine sind die Spezialität des Bochumers, der Journalist gelernt hat, und diesem Anspruch in seiner Arbeit stets treu blieb.

Auf diversen Kanälen unterwegs

In den Studios diverser öffentlicher und privater Sender - vom WDR über n-tv bis RTL - ist TV-Thommy zu Hause. So wäre es im Normalfall; doch jetzt stellt Corona auch die Medienwelt auf den Kopf. „Prominente müssen zu Hause bleiben, Studiointerviews fallen aus, Moderationen und Reportagen fallen für mich zur Zeit weg“, sagt der freiberuflich arbeitende Medienprofi.

Mit Biggi Lechtermann abgestimmt

Damit geht es ihm nicht allein so. Sondern auch seiner profilierten TV-Kollegin Birgit Lechtermann. „Biggi“ prägte als Moderatorin die Anfänge des Privatfernsehens bei RTL; man erinnert sich ebenso an ihre Familienshows („1, 2 oder 3“ im ZDF) oder die ARD-Morgensendung „Live nach neun“. Die 60-Jährige ist eine gute Bekannte von Gerres, vielerlei Arbeitsbeziehungen verbinden die Beiden.

„Nach Gesprächen mit Biggi wurde in den vergangenen Tagen schnell ein neues TV-Format entwickelt: ,Lechter-Haus‘; benannt nach Biggi Lechtermann, die für die im Internet gestreamte Sendung in ihrem Haus in Köln vor der Kamera sitzt“, so Thomas Gerres, der Teil der Sendung wurde.

Gut vernetzt in der Promiszene

Da der Bochumer gut vernetzt ist in der Promiszene, berichtet er jeden Tag für „Lechter-Haus“ live über das Leben bekannter Zeitgenossen aus Sport, Medien, Politik und Kinowelt. Gesendet wird mit Kamera und Mikrofon aus seiner eigenen Küche. Die Rubrik „Gerres Lifestyleküche“ findet Anklang; kein Wunder bei den Gästen: „Lindenstraße“-Schauspielerin Andrea Spatzek („Gaby Zenker“) verrät Rezepte-Ideen, Politiker Wolfgang Bosbach und Sportreporter Ulli Potofski schildern die aktuelle Polit- und Sportlage, Sänger Sebel plaudert über seinen Corona-Song „Zusammenstehen“, und RTL-Kommentator Heiko Waßer schätzt die Lage in der Formel 1 ein.

Format könnte ins Privat-TV übernommen werden

„Niemand weiß, wie lange die Corona-Ausnahmesituation noch bestehen wird. Gesendet wird auf jeden Fall täglich, um Themen ist mir nicht Bange“, sagt Gerres. Dafür garantiert schon sein journalistisches Gespür.

Und wer weiß? Vielleicht geht es mit dem Internet-Format ja sogar nach Corona weiter: „Wenn die Resonanz der Zuschauer anhält, bestehen Chancen auf einen Sendeplatz im Privatfernsehen“, sagt Thomas Gerres. Erste Anrufe von Programmverantwortlichen habe es bereits gegeben.

Zu sehen: Täglich 10-11 Uhr live im YouTube-Kanal lechtermann.tv

