Corona: Immer mehr Bochumer Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Bochum steigt weiterhin moderat. Allerdings müssen immer mehr Erkrankte auf Intensivstationen behandelt werden. Das weisen die aktuellen Zahlen der Stadt aus.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Corona-Infektionen in Bochum lag am Donnerstag bei 356 - acht mehr als am Vortag. Zwölf Menschen sind seit März an den Folgen des Virus verstorben, 208 gelten als genesen. 136 Bürger sind nach positiven Tests aktuell erkrankt. 35 von ihnen müssen stationär behandelt werden: 17 auf Intensivstationen. Vor einer Woche waren es noch elf Patienten. Eine deutliche Steigerung, die die heimischen Kliniken aber noch auffangen können. Allesamt haben ihre Kapazitäten an Intensivbetten und Beatmungsplätzen in den vergangenen Wochen erhöht.

Coronavirus in Bochum: Bisher gab es 3750 Abstriche

Vorsorge tut weiter not. Die Ärzteschaft warnt auch in Bochum vor der Gefahr eines massiven Anstiegs der Corona-Infizierten. Als Ruhe vor dem Sturm könnte daher eine Zwischenbilanz der Stadt gewertet werden. Danach sind seit Ausbruch des Virus 3750 Abstriche durch die Gesundheitsbehörden erfolgt. 356 (siehe oben) waren positiv, 1925 negativ. "Beim Rest steht das Ergebnis noch aus", erklärt Stadtsprecher Peter van Dyk. 470 Bochumer sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Damit die Kurve abflacht, rufen die Ordnungsbehörden die Bürger eindringlich auf, die bislang herausragende Disziplin beizubehalten und trotz des vorsommerlichen Wetters auch an Ostern das Kontaktverbot zu befolgen. Das heißt: Mehr als zwei Personen dürfen sich nicht gemeinsam unter freiem Himmel aufhalten (Ausnahme: Familien). Osterbesuche sollten vermieden werden. Osterfeuer sind verboten.

Verstärkte Kontrollen zu Ostern

"Ordnungsamt und Polizei werden über die Feiertage mit deutlich verstärkten Kräften Kontrollen in Parks und auf öffentlichen Plätzen durchführen und Regelverstöße ahnden", warnt die Stadt und appelliert zudem: "Bitte keine Hamsterkäufe. Bitte nur das einzukaufen, was selbst benötigt wird."

Wer über Symptome einer Corona-Erkrankung klagt, kann auch über Ostern die Stadt-Hotline 0234/910 55 55 anrufen. Die Telefone sind am Karfreitag, Samstag sowie Ostersonntag und -montag jeweils von 10 bis 15 Uhr besetzt. Ärzte prüfen anhand der Angaben, ob ein Test in der Drive-in-Stelle am Harpener Feld erforderlich erscheint.

Linke fordern Maßnahmenpaket

Derweil beantragt die Bochumer Links-Fraktion im Rat ein kommunales Maßnahmenpaket, um die Folgen der Corona-Krise zu mindern. "Vielen Bürgern drohen Überschuldung und ein Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz“, sagt der Fraktionsvorsitzende Ralf-D. Lange. Die Stadt könne mit ihren Tochtergesellschaften "an vielen Stellschrauben drehen, damit die Situation weniger schlimm wird“.

Konkret fordert die Partei, dass

- die Sparkasse bis auf Weiteres auf die Erhebung von Dispozinsen verzichtet,

- die mehrheitlich städtische Wohnungsgesellschaft VBW Mietern in Not eine zeitweilige Mietsenkung oder einen Mieterlass anbietet,

- das Jobcenter bereits bestehende Sanktionen aussetzt und keine neuen Kürzungen verhängt,

- Obdachlose und Flüchtlinge in angemieteten Ferienwohnungen und Hotels untergebracht werden.

Sitzungen im Netz übertragen

Damit die politischen Entscheidungen trotz Kontaktverbot für die Bürger transparent bleiben, regen die Linken zudem an, alle öffentlichen Sitzungen per Video-Stream ins Internet zu übertragen. Über die Forderungen soll am 22. April im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.