Bochum Seit 8 Uhr sind Anmeldungen für die Corona-Impfungen möglich. Doch viele über 80-Jährige scheitern. Die WAZ hat eine Bochumer Seniorin begleitet.

"Werden wir Alten allein gelassen?" Margot Haferkamp ist wütend. Tage-, ach was: wochenlang hat sie darauf gewartet, Termine für die beiden Corona-Schutzimpfungen zu bekommen. Am Montagmorgen sollte es soweit sein. Doch die 95-Jährige muss trotz Unterstützung vorerst weiter warten: Bis zum Mittag gab es weder telefonisch noch online ein Durchkommen.

Seit 8 Uhr hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) die Telefon-Hotline 0800/116 117 02 sowie die Internetseite www.116117.de für Anmeldungen für das Impfzentrum Bochum freigeschaltet. Für mehr als 20.000 Bochumerinnen und Bochumer über 80 Jahre ein lang ersehnter Tag. Auch für Margot Haferkamp. Die Stiepelerin leidet unter massiven Vorerkrankungen, u.a. der Lungenkrankheit COPD. "Die Zahl der Toten ist beängstigend. Eine Corona-Ansteckung würde ich kaum überleben. Die Impfung könnte mein Leben retten. Nebenwirkungen? So ein Quatsch! Ich wäre als Erste dabei!", sagt Margot Haferkamp.

Corona in Bochum: Auch der OB konnte nicht helfen

Immer wieder hatte sie schon in den vergangenen Wochen die KVWL-Servicenummer gewählt: "Man kann's ja mal probieren. Aber für NRW war nichts zu machen." Am letzten Mittwoch hatte sie sogar Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) bei dessen Bürgersprechstunde im Rathaus angerufen. "Der zeigte zwar großes Verständnis, konnte aber auch nichts für mich tun."

Umso erwartungsvoller griff Margot Haferkamp am Montagmorgen zum Telefon. Wieder. Und wieder. Und wieder. Resultat: ein Rauschen am anderen Ende; oder die Ansage: "Wegen der hohen Nachfrage sind die Leitungen zur Zeit überlastet." WAZ-Redakteur Jürgen Stahl, der der betagten Leserin während seiner Reportage mit seinem Laptop bei einer Online-Anmeldung zur Seite stehen wollte, hatte gleichfalls kein Glück. "Zur Zeit sind alle Termine ausgebucht. Wir arbeiten daran, Ihnen bald neue Termine anbieten zu können", ploppte nach etlichen vergeblichen Versuchen auf der Webseite auf.

Fehlermeldung auf der Webseite

In der Tat: Die KVWL lag mit ihrer Warnung vor einer Überlastung allzu richtig. Landesweit scheitern Senioren und deren Angehörige und Vertraute seit Tagesbeginn an dem Anmeldeverfahren. Besonders verärgert zeigen sich Bochumer, die online nach Stunden endlich durchgekommen sind und per Mail oder SMS zwei Codes für die Erst- und Zweitimpfung (ca. drei Wochen später) ergattert haben. "Werden die zwölf Zahlen eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung - und alles geht von vorne los", schildert ein entnervter Sohn.

Geduld ist gefragt - denn die Impftermine sind knapp. Die Lieferengpässe des Herstellers Biontech/Pfizer führen nicht nur dazu, dass das Impfzentrum im Ruhrcongress erst mit einer Woche Verspätung, am 8. Februar, an den Start geht. Auch die Zahl der Impflinge wird in den ersten zwei Wochen überschaubar sein. KVWL-Bezirksleiter Dr. Eckhard Kampe geht anfangs von täglich maximal 120 Impfungen aus.

Leitungen noch bis 22 Uhr geschaltet

Für Margot Haferkamp ist das kein Trost. "Was bleibt mir übrig? Ich versuch's weiter", sagt sie, setzt ein Lächeln und einen neuen Kaffee auf. Noch bis 22 Uhr sind die Leitungen geschaltet.

