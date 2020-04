Corona in Bochum: Drei Fragen an einen Schul-Hausmeister

Bochum In Bochumer Schulen soll ab Donnerstag wieder unterrichtet werden. Dafür sorgt unter anderem Renato Milana, Hausmeister an der Schiller-Schule.

Damit in den Bochumer Schulen am Donnerstag wieder Abiturienten unterrichtet werden können, arbeiten Reinigungskräfte, Lehrer und Hausmeister mit Hochdruck daran, die Vorgaben der Stadt und des Landes umzusetzen: so auch Renato Milana, Hausmeister an der Schiller-Schule.

Herr Milana, wie bereiten Sie die Schiller-Schule auf den Schulstart nach der Corona-Pause vor?

Ich habe erst einmal alle Klassenräume vorbereitet, das heißt: Alle unnötigen Tische werden zur Wand geschoben. Mit dem Zollstock habe ich dann die Tische für die Schüler so gestellt, dass sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander haben.

Wie viele Schüler werden in ein Klassenzimmer gesetzt?

In den Räumen können je neun bis zehn Tische mit diesem 1,5-Meter-Mindestabstand aufgestellt werden. Es werden auch die Namen der Schüler aufgeschrieben, damit klar ist, wer wo sitzt.

Was bleibt sonst noch vor dem Schulstart zu tun?

Also ich habe schon in den Klassen Handtuchständer aufgestellt und alle Seifen und Handtücher nachgefüllt. Während des Schulbetriebs bleibt der Haupteingang offen, damit die Schüler nicht zu viele Türen anfassen müssen. Gerade haben wir außerdem selbstklebende Markierungsstreifen für den Boden erhalten. Damit kann ich jetzt noch Abstands-Markierungen in den Fluren und Klassen kleben.

