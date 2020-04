Corona: Bochum nimmt weitere niederländische Patienten auf

Mittlerweile drei Stationen im Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum sind isoliert. Nachdem am Freitag drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sei ein sofortiger Aufnahmestopp für die betreffenden Stationen des Querschnittbereichs verhängt worden, sagt Klinik-Sprecher Robin Jopp. Derweil kommen weitere niederländische Covid-19-Patienten in Bochum an.

Die drei Stationen befinden sich alle im gleichen Gebäude. Behandelt werden dort insgesamt 44 Patienten mit Rückenmarkverletzungen. "Alle Patienten der drei Stationen wurden umgehend einem Corona-Test unterzogen. Kein Patient wurde positiv getestet", so der Klinik-Sprecher. Die Patienten bleiben überwiegend in Quarantäne im Bergmannsheil, in Einzelfällen und je nach Gesundheitszustand werden sie unter Quarantänebedingungen entlassen.

Ergebnisse einiger Tests der Mitarbeiter stehen noch aus

DieMitarbeiter der drei betroffenen Stationen seien ebenfalls getestet worden. Eingesetzt werden dort nach Auskunft der Klinik sechs Ärzte und 82 Pflegekräfte."Die bisher eingegangenen Testergebnisse waren alle negativ." Allerdings liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Während die Tests der Patienten im hauseigenen Labor analysiert wurden, wurden die Tests der Mitarbeiter zum Teil an Fremdlabors gegeben, da die Kapazitäten im Bergmannsheil begrenzt sind. Der Klinik-Sprecher: "Eine Liste aller Kontaktpersonen ist an das Gesundheitsamt der Stadt Bochum übermittelt worden." Alle Maßnahmen würden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Unterdessen hat das Bergmannsheil einen dritten mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus den Niederlanden aufgenommen. Der Mann wurde am Sonntag nach Bochum gebracht. Bereits tags zuvor waren zwei Männer aus den niederländischen Provinzen Gelderland und Zuid-Holland ins Bergmannsheil eingeliefert worden. Zuvor hatte das Haus über das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und die Bezirksregierung Arnsberg ein Schreiben des Universitätsklinikums Münster erreicht. "Darin wurde die Bitte an alle NRW-Krankenhäuser übermittelt, schwerstkranke Covid-19-Patienten aus den Niederlanden zu übernehmen", erklärt Robin Jopp.

Uniklinik Münster koordiniert Verteilung niederländischer Patienten

Auf Anfrage der WAZ verweist die Uni-Klinik Münster auf eine Pressekonferenz mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montagnachmittag. Die Klinik werde damit beauftragt, die Verteilung niederländischer Patienten auf Krankenhäuser in NRW zu koordinieren. Dem Vernehmen nach besteht in den Niederlanden ein großer Bedarf nach Hilfe. Die Ausstattung in den Kliniken mit Intensivbetten im Verhältnis zur Einwohnerzahl des Landes sei deutlich geringer als etwa in Deutschland.

Auch St.-Josef-Hospital nimmt Niederländer auf

Ob weitere Niederländer im Bergmannsheil aufgenommen werden, lässt Bergmannsheil-Sprecher Jopp offen, sagt aber: "Sofern es unser Versorgungsauftrag und unsere vorhandenen Kapazitäten zulassen, werden wir unsere Hilfe auch zur Behandlung weiterer schwerkranker Patienten aus dem Ausland anbieten." Weitere Anfragen würden zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht vorliegen.

Derweil hat das St.-Josefs-Hospital bestätigt, einen niederländischen Patienten "kurzfristig aufzunehmen", so Sprecher Jürgen Frech. Ob der Patient noch an diesem Montag in Bochum eintrifft, ist nicht klar. In dem Haus liegen seit einigen Tagen bereits zwei an Covid-19 erkrankte Italiener.

