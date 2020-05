Corona in Bochum: Öffnung der Spielplätze wird vorbereitet

Für die knapp 250 öffentlichen Spielplätze in Bochum erarbeitet derzeit ein Planungsstab der Stadt unter der Leitung von Sozialdezernentin Britta Anger einen Maßnahmenplan zur Wiedereröffnung. Nach Informationen der WAZ könnten an jedem Spielplatz womöglich auch Hinweisschilder zu bestimmten Verhaltensregeln während der Corona-Krise angebracht werden. Ähnlich, wie dies etwa an Schulen der Fall ist.

Wiedereröffnung vom Land erlaubt

Das Land NRW hatte angeordnet, dass die Wiedereröffnung der Spielplätze ab Donnerstag (7. Mai) möglich sei. Da aber die Städte für die Sicherstellung von Hygiene- und Abstandsregelungen verantwortlich sind, stellt dies die Kommune vor eine große Herausforderung. Auf einer Internetseite der Landesregierung heißt es: "Begleitpersonen müssen dabei im Sinne des Kontaktverbots den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Außerdem können Städte und Gemeinden festlegen, wie viele Personen sich gleichzeitig auf einem Spielplatz aufhalten dürfen." Derzeit ist völlig offen, wie dies die Stadt umsetzen oder gar kontrollieren kann. Andere Städte haben bereits beschlossen, Spielplätze ohne Einschränkungen zu öffnen.

Schrittweise Öffnung möglich

In Bochum sei es daher nach Informationen dieser Redaktion nicht ausgeschlossen, dass die Spielplätze nicht alle gleichzeitig, sondern erst nach und nach wieder geöffnet würden. Wie es hieß, wird sich der Krisenstab der Stadt am heutigen Dienstag, möglicherweise aber auch erst am Mittwoch damit befassen.

Beliebte Treffpunkte fehlen

In Bochum waren seit Beginn der Einschränkungen durch die Krise sämtliche öffentlichen Spielplätze aber auch die in anderen Einrichtungen etwa im Tierpark oder auf dem Gelände von Schulen geschlossen worden. Besonders die großen Spielplätze wie der Abenteuerspielplatz an der Wattenscheider Hüllerstraße, der große Spielplatz am Stadtpark oder an anderen beliebten Orten sind gerade bei schönem Wetter beliebte Treffpunkte, nicht nur für Kinder, sondern auch für die Eltern. Diese Begegnungsorte fehlen jetzt schmerzlich.

