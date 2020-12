Corona in Bochum: Sieben-Tage-Wert sinkt weiter - auf 176,4

Bochum Die Inzidenzwert in Bochum ist weiter gefallen. Am Sontag sank er auf 176,4. Außerdem meldete die Stadt keine weiteren Todesfälle.

Der Corona-Inzidenzwert ist in Bochum über die Feiertage erneut gefallen. Am Sonntag (27. Dezember) um 14 Uhr lag die Zahl bei 176,4. Tags zuvor lautete die Zahl 180,7, davor 186,3. An Heiligabend lag sie noch bei 229,4. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt haben.

Eine Stadtsprecherin weist aber darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten sei, dass meist weniger Menschen einen Arzt aufsuchen. Dadurch würden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt.

Keine weiteren Corona-Todesfälle auch am 27. Dezember in Bochum

Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen Daten an das RKI übermitteln. Das trifft auch auf Bochum zu.

Wie auch am 2. Weihnachtstag gab es nach Angaben der Stadt auch am Sonntag keine neuen Todesfälle mit Bezug zu Corona. 59 Menschen sind seit März an dem Virus gestorben. Weitere 21 waren mit dem Virus infiziert, als sie verstarben.

Impfungen haben am Sonntag in Bochum begonnen

Insgesamt sind in Bochum seit März 7784 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden - 43 mehr als am Vortag. Gleichzeitig sind 6031 Menschen mittlerweile genesen - 37 mehr als am Tag davor.

Aktuell sind in Bochum 1673 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (+6). 191 (+4) davon werden stationär, 34 (+/-0) von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Davon 13 Menschen (+/-0) ohne und 21 Personen (+/-0) mit Beatmung.

Nach dem Stand vom 2. Weihnachtstag sind in Bochum 3500 Menschen in Quarantäne.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag (Stand: 0 Uhr) folgende Zahlen: Inzidenzzahl: 180,4. Infektionen gesamt seit März: 7767. Tote: 71.

Am Sonntag haben in Bochum die ersten Impfungen begonnen.