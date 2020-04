Corona in Bochum: Stadt erweitert Kita-Notbetreuung

Nach der morgendlichen Sitzung des Krisenstabs gibt es aktuell keine berichtenswerten Änderungen bei den Zahlen der Infizierten in Bochum. Allerdings rechnet die Stadt damit, dass sich diese Zahlen im Laufe des Tages noch ändern könnten. Heute tagt eine Arbeitsgruppe bei der Stadt, die sich um den Neustart der Schulen kümmern soll. Auch hierzu kündigt die Stadt für den Nachmittag weitere Informationen an.

Systemrelevante Berufe

Bereits gestern hatte sich der Krisenstab mit der Situation der Eltern, die ihre Kinder in eine Kita-Notbetreuung bringen können, beschäftigt. Wie bereits berichtet, ist mittlerweile diese durch das Land NRW in der entsprechenden Verordnung erweitert worden: Mehr Berufe sind

nun als systemrelevant eingestuft worden.

So sind Mitarbeiter von Wach- und Sicherheitsdiensten, Hausmeister und Gebäudereiniger in systemrelevanten Gebäuden, Beschäftigte der Textilindustrie in versorgungsrelevanten Bereichen, Bankangestellte und

Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte, Mitarbeiter von versorgungsrelevanten Dünge- und

chemischen Rohstoffherstellern und weitere, ab Donnerstag, 23. April, berechtigt ihre Kinder in

die Notgruppe einer Kindertagesstätte zur Betreuung zu bringen.

Verweis auf Liste des NRW-Gesundheitsministeriums

Eine vollständige Liste aller als systemrelevant eingestuften Berufe stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW zur Verfügung. Außerdem sind ab kommenden Montag, 27. April, auch erwerbstätige Alleinerziehende anspruchsberechtigt, ihre Kinder betreuen zu lassen.

Erstmals soll es eine Demo geben

Für den frühen Nachmittag erwartet die Stadt außerdem eine Entscheidung darüber, ob am morgigen Mittwoch, 22. April, erstmals seit Beginn der Corona-Maßnahmen wieder eine Demonstration mit mehreren Teilnehmern im Stadtgebiet erlaubt wird. Bisher gab es in Bochum lediglich in der letzten Woche eine Aktion des Bündnisses Seebrücke. Dabei verteilten sich allerdings Einzelpersonen auf verschieden Orte in der Stadt. Was für morgigen Mittwoch auf dem Rathausplatz geplant ist, werden wir zeitnah berichten, sobald die Entscheidung vorliegt.

