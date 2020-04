Der Verein verteilt Ostereier und Schokohasen an die Kinder (Symbolfoto).

Hilfsangebote Corona in Bochum: Verein bringt Kindern Osterüberraschungen

Bochum. Bochumer Vereine verteilen gemeinsam mit der Ehrenamtsagentur Süßigkeiten, Osterhasen und Eier an Kinder. Studenten gehen für Senioren einkaufen.

Für viele Kinder ist die aktuelle Situation besonders schwierig: Sie blicken in die besorgten Gesichter ihrer Eltern und leiden unter dem Verbot, nicht draußen spielen zu können. Dieses Problem haben insbesondere Familien, die keinen Garten oder Balkon haben. Um Kindern in dieser Zeit eine Freude zu bereiten, haben sich daher die Vereine „Ronahi", die „Ehrenamtsagentur Bochum" und die „kurdische Jugend Bochum" eine bunte Aktion überlegt: Sie bringen Süßigkeiten, Osterhasen und Eier zu den Häusern einer Vielzahl von Familien.

Hierbei werde darauf geachtet, die bunten Tüten gefahrlos an den Haustüren abzuliefern, heißt es in einer Pressemitteilung. Da alle drei Akteure mit einer Vielzahl an Familien zusammenarbeiten, wissen die Helfer, welche Personen besonders unter der Corona-Situation leiden. Im Fokus würden daher auch alleinerziehende Eltern und ihre Kinder stehen.

Studenten wollen Einkäufe erledigen

Auch die Studenten der „Kurdischen Jugend Bochum“ möchten einen Beitrag leisten, um möglichst viele Menschen in dieser Zeit zu unterstützen. Besonders einsetzen möchten sie sich für Menschen, die der Risikogruppe angehören und nur bedingt das Haus verlassen und Einkäufe erledigen können.

Aus diesem Grund möchten drei Studenten Aushilfe bei der Anschaffung der Verpflegung im Supermarkt und Medikamenten in der Apotheke anbieten. Zur Verfügung stehen sie immer montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr. Interessierte aus Bochum können sich entweder bei Hevend Ahmed unter 0171 / 805 957 7 oder bei Hasan Kulahayri unter 0176 / 621 416 39 melden. Für Wattenscheid ist Lalesch Hussein zuständig. Er ist erreichbar unter der Rufnummer 0157 / 863 689 52

Hier gibt es weitere Nachrichten aus Bochum.