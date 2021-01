Corona: Jugendfeuerwehr Bochum sammelt keine Weihnachtsbäume

Bochum Wegen Corona kann die Jugendfeuerwehr Bochum diesmal keine Weihnachtsbäume sammeln. Der USB startet mit dem Abholen aber am 7. Januar.

Die Coronakrise hat auch Auswirkungen auf die traditionelle Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Bochum: Sie muss in diesem Januar ausfallen. Das erklärte die Feuerwehr am Montag auf Anfrage.

Die Abstände unter den Feuerwehrkräften könnten zum Beispiel beim Tragen und Hochheben in den Transportwagen nicht eingehalten werden. Mit dem Ausfall der Sammelaktion entgehen der Jugendfeuerwehr auch Spenden von den Eigentümern der Bäume, die sich für das Abholen mit ein paar Euro bedankt haben.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Trotzdem ist für das Abholen der Bäume gesorgt, denn der USB bietet dies wieder an. Da die Bäume in die Grünschnittverwertung kommen, dürfen sie keinerlei Schmuck mehr haben. "Bitte legen Sie Ihren Baum am Vorabend oder am Abholungstag bis 6 Uhr gut sichtbar (nicht hinter Bäumen, Hecken, Mauern etc.) und unverpackt an der Grundstücksgrenze zur öffentlichen Straße ab. Große Bäume müssen auf zwei Meter gekürzt, dürfen aber nicht klein zersägt als Haufen bereitgelegt werden", so der USB.

Los geht es am 7. Januar in Bereichen mit den Postleitzahlen 44807 und 44809 (Riemke, Begen, Grumme, Hofstede, Hamme). Die Baum-Tour endet am 26. Januar in Weitmar und Wiemelhausen (PLZ 44795).

Bäume werden auch beim USB Bochum an der Hanielstraße entgegengenommen

Weihnachtsbäume können auch oder im Container auf dem USB-Besucherparkplatz an der Hanielstraße 1 abgegeben werden.

Die jeweiligen Termine, gestaffelt nach der PLZ:

44807/44809: Donnerstag, 7. Januar

44894: Freitag, 8. Januar

44799/44801: Montag, 11. Januar

44892: Dienstag, 12. Januar

44805: Mittwoch, 13. Januar

44791/44787: Donnerstag, 14. Januar

44789: Freitag, 15. Januar

44793/44867: Montag, 18. Januar

44866: Dienstag, 19. Januar

44869: Mittwoch, 20. Januar

44879: Donnerstag, 21. Januar

44803: Freitag, 22. Januar

44797: Montag, 25. Januar

44795: Dienstag, 26. Januar

Weitere Meldungen aus Bochum finden Sie hier.