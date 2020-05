Corona: Kirchen bleiben in Bochum am Wochenende geschlossen

Momentan laufen in Bochum Absprachen, wann und wie Kirchen und Gemeindehäuser vorsichtig wieder geöffnet werden können. Gottesdienste sind zwar ab Anfang Mai wieder erlaubt, doch es wird erst Mitte oder Ende Mai losgehen. Vorher müssen die Gemeinden Hygienekonzepte erarbeiten.

Auch in Bochum soll die Wiederaufnahme der evangelischen Gottesdienste nicht gleichzeitig flächendeckend erfolgen, sondern abgestimmt und stufenweise. „Wir werden behutsam, gut vorbereitet und in kleinen Schritten unsere Kirchen wieder für gemeinsame Gottesdienste öffnen", erklärt Superintendent Gerald Hagmann von der Evangelischen Kirche in Bochum. Wann dies möglich sein wird, müsse jetzt jede der 15 Bochumer Gemeinden vor Ort prüfen und sich dabei an strenge Hygieneauflagen halten.

Besucher müssen Mund-Nasen-Schutz tragen

Mit ersten in Bochum sei kaum vor Mitte oder Ende Mai zu rechnen. „Viele Menschen warten jetzt darauf, wieder in Gemeinschaft Gottesdienst feiern zu können. Dennoch steht der Schutz des Lebens für uns an erster Stelle. Ich bin dankbar für viel Verständnis und Geduld in den Gemeinden“, sagt Superintendent Hagmann. Die Besucher der evangelischen Kirche müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch das Singen soll aufgrund der Infektionsgefahr ausfallen. Um mögliche Infektionsketten zu verfolgen, werden die Gottesdienstteilnehmer in eine Liste eingetragen.

Die katholischen Kirchen im Stadtdekanat Bochum werden ebenfalls im Mai wieder für Gebete und Gottesdienste öffnen. Für die Versammlungen in den Kirchen gibt es von Seiten des Bistums Essen und abgestimmt mit der Stadt Bochum klare Regeln. So können auch die katholischen Kirchen nur mit Mund- und Nasenbedeckung, unter Wahrung des Abstandes und nach einer Desinfektion der Hände betreten werden. Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, wird von der Bischofskonferenz empfohlen, weiterhin zu Hause zu bleiben.

„Wir haben uns besonders um die überwiegend älteren Menschen zu sorgen, um sie vor Infektionen zu schützen“, sagt Stadtdechant Michael Kemper. Und er fügt hinzu: „Viele von ihnen meinen: in der Kirche wird mir schon nichts passieren. Das ist ein Irrtum. Hier gelten genau dieselben Schutzvorschriften, wie an anderen Stellen.“ Sehr unterschiedlich sind daher derzeit auch die Überlegungen, ab wann und in welcher Form es wieder Gottesdienste geben wird. „Andachten, Wortgottesdiente und Werktagsmessen sind eher denkbar als Sonntagsmessen“, so Kemper.

Kirchen in Wattenscheid starten frühestens am 10. Mai

Die Kirchen in Wattenscheid können wegen der Umsetzung der Vorgaben frühestens am 10. Mai mit Gottesdiensten starten. Klar ist, eine Rückkehr zum normalen gottesdienstlichen und gemeindlichen Leben wird es noch länger nicht geben, so der ev. Pfarrer Holger Dirks.

Auch in den katholischen Kirchengemeinden in Wattenscheid laufen die Vorbereitungen zum Beginn der Gottesdienste. Sie werden wohl ab dem 10. Mai starten, erklärt Gemeindereferentin Gertrude Knepper.

>>> Gottesdienste im Internet

Die Evangelische Kirche in Bochum setzt am kommenden Sonntag, 3. Mai, ihre Reihe der Online-Kurzgottesdienste im Internet fort. Ab 10 Uhr steht das Video im Netz bereit, das diesmal in der Trinitatiskirche in Riemke aufgenommen wird. Die Kurzpredigt kommt an diesem Sonntag von Christoph Wagner, Pfarrer der Trinitatisgemeinde an der Herner Straße.

Gestaltet werden diese mittlerweile regelmäßige Kurzgottesdienste im Netz

vom Komma-Team. Sehen und hören können Interessierte die Videos auf der Facebook-Seite der Evangelischen Kirche in Bochum, über die Homepage www.kirchenkreisbochum.de und bei Instagram auf komma_bochum.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.