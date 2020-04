Corona: Kult-Duo „Tresenlesen" feiert Comeback in Bochum

Eine kleine Sensation bahnt sich in der Bochumer Kulturszene an: Das Kult-Duo "Tresenlesen", das aus den Kabarettisten Frank Goosen und Jochen Malmsheimer besteht, rauft sich für einen Auftritt wieder zusammen.

Seit 20 Jahren haben beide Autoren nicht mehr gemeinsam auf einer Bühne gestanden. Jetzt melden sie sich aus dem Zeitmaul-Theater in Bochum für ein wohl einmaliges Comeback: Ihr Auftritt ist nicht öffentlich, sondern wird lediglich als Stream auf Youtube zu sehen sein. Am Samstag, 11. April, 20.15 Uhr, können sich die Fans beim Comeback von "Tresenlesen" zuschalten, der Clip wird danach einige Tage online sein.

Fans können sich auf wohl einmalige "Tresenlesen"-Reunion freuen

Der Auftritt ist Teil der neuen Reihe "Größen ausse Gegend", mit der einige bekannte Comedians aus dem Ruhrgebiet die spielfreie Zeit während der Corona-Krise etwas überbrücken wollen. So treten u.a. Tobi Katze (2. April), das Duo Diagonal (3. April) sowie Heinz-Peter Lengkeit und Hennes Bender (4. April) im leeren Zeitmaul-Theater auf. Auch Fritz Eckenga hat seine Teilnahme bereits angekündigt. Die Shows werden aufgezeichnet und anschließend auf Youtube ausgestrahlt. Beginn: jeweils 20.15 Uhr.

Erster Auftritt seit zwei Jahrzehnten

Für "Tresenlesen" ist es der erste gemeinsame Auftritt in zwei Jahrzehnten. In den 1990er Jahren feierten Frank Goosen und Jochen Malmsheimer Seite an Seite große Erfolge im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus, ehe sich ihre Wegen trennten und beide erfolgreiche Laufbahnen als Solo-Kabarettisten und Autoren einschlugen. Wie immer mal wieder zu hören war, gingen beide nicht unbedingt in Freundschaft auseinander, was ihre plötzliche Online-Reunion natürlich umso reizvoller macht.

Zum Stream geht es hier: www.zeitmaultheater.de