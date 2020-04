Corona: Museum unter Tage will Solo-Führungen ermöglichen

Bochum Allein im Museum: Weil der Kunstgenuss wegen Corona eingeschränkt ist, setzt das Museum unter Tage in Bochum auf einen besonderen Service.

Die Museen bleiben wegen Corona bis mindestens 4. Mai geschlossen, das gilt sowohl für das Bergbau- und das Industriemuseum Zeche Hannover als auch für das Kunstmuseum und das Ensemble Situation Kunst in Weitmar. Und doch muss man auf Kunstgenuss vielleicht nicht ganz verzichten. Das Museum unter Tage in Bochum arbeitet an einem besonderen Angebot.

Für den normalen Betrieb geschlossen

Auch das MuT ist zurzeit für den normalen Betrieb geschlossen. „Allerdings erreichen uns viele Anfragen von Menschen, die Kunst nicht als Nebensache, sondern als notwendiges Überlebensmittel betrachten“, berichtet Kuratorin Maria Spiegel. „Im Rahmen der aktuellen Verordnungen bemühen wir uns deshalb um Angebote, die sich vielleicht schon bald in die Tat umsetzen lassen könnten“, sagt sie.

Abstand halten leicht gemacht

Ein denkbares Szenario wäre der exklusive Solo-Besuch. „Vielleicht wäre es möglich, nach vorheriger Anmeldung allein oder zu zweit ins Museum unter Tage zu kommen, für einen Aufenthalt von maximal einer Stunde“, überlegt Spiegel. Könnte funktionieren: Allein auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche – da dürfte das Abstand halten sicher nicht zum Problem werden. Aktuell werde geprüft, ob so etwa überhaupt statthaft ist: „Sobald es eine Möglichkeit gibt, den kontaktlosen Solo-Besuch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen einzurichten, würden wir damit starten“, so Spiegel.

Zu sehen gäbe es die gerade aufgebaute, offiziell noch nicht eröffnete Ausstellung mit Werken aus der fast 70-jährigen Schaffenszeit von Erich Reusch (1925-2019). Und natürlich die Dauerausstellung „Weltsichten“ mit Landschaftsgemälden aus sechs Jahrhunderten.

Mit Desinfektionsmittel und Maske

Und so könnte das Procedere sein: Man meldet sich telefonisch an und vereinbart einen festen Besuchstermin: eine Person mit maximal einer Begleitperson. Nach dem Klingeln öffnet sich die Tür des Museums unter Tage (kontaktlos); eine Mitarbeiterin begrüßt die Besucher (auf Distanz). „Wir stellen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Die Nase-Mund-Maske müssen die Besucher/innen selbst mitbringen, wir Mitarbeiter setzen unsere auf“, erläutert Maria Spiegel.

Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro für die Wechselausstellung und acht Euro für den Besuch von Wechselausstellung plus der „Weltsichten“. „Wenn jeder passend zahlt, würde sich auch unnötiges Hantieren mit dem Wechselgeld erübrigen“, so Spiegel.

Wer sich für das ungewöhnliche Angebot des Museums unter Tage interessiert, schickt eine Nachricht an info@situation-kunst.de.

