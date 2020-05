Corona: Neue Zahlen in Bochum zeigen kaum Veränderungen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Bochum ist am Wochenende nahezu konstant geblieben. Nach einer Sitzung des Krisenstabes am Montag meldete die Stadt insgesamt 512 durch Tests nachgewiesene Infektionen seit Ausbruch der Pandemie. Am Sonntag waren es 511.

Aktuell ist bei 53 Bochumern (minus fünf) eine Erkrankung festgestellt worden. Die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden müssen, geht zurück: Aktuell sind es sechs Patienten, davon einer auf der Intensivstation.

Neuerkrankungsrate weiter bei 4,3

440 Bochumer (plus sechs) gelten mittlerweile als genesen, 18 sind an den Folgen des Virus verstorben.

Die Rate der Corona-Neuinfektionen in Bochum lag auch am Montag bei 4,3. Sie dokumentiert die Zahl der bestätigten Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern. Der von Politikern und Medizinern festgelegte kritische Wert liegt in Nordrhein-Westfalen bei 50. Ab diesem Wert muss darüber entschieden werden, ob vorgenommene Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder zurückgenommen werden.