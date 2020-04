Corona: Neues T-Shirt soll die Bochumer auf Abstand halten

Die Corona-Krise weckt viele Ängste - aber auch jede Menge Kreativität. Jüngstes Beispiel: ein T-Shirt, das das Bochumer Bekleidungsgeschäft Eiskirch jetzt im Sortiment hat. Die Aufschrift taugt als lokalpatriotisches Wortspiel ebenso wie als ernstzunehmende Mahnung, in Corona-Zeiten ausreichend Distanz zu wahren: "Bochum - Mit Abstand am besten" .

Von einem "typischen Bochumer Ding" spricht Alexander Eiskirch (46), wenn er die Entstehungsgeschichte des Shirts erzählt. Die ist gerade mal eine Woche jung. verfasste der Mode-Unternehmer einen Newsletter, warb für den Neustart und lobte seine treuen Kunden: "Sie sind mit Abstand die Besten!"

H in Bochum zeigt das Abstandsgebot

Guido Beck fühlte sich geschmeichelt - und herausgefordert. Als Chef einer Werbeagentur in Altenbochum hat der 57-Jährige eine Antenne für griffige Slogans. Ohne dass Eiskirch in seiner Grußbotschaft auch nur daran gedacht hätte, war dem Diplom-Designer "sonntags beim zweiten Kaffee" klar:

Es passt. "Bochum - Mit Abstand am besten", mit dem grafisch geschickt ungesetzten 1,50-Meter-Abstandsgebot im H in BOCHUM, das gefiel auch Alexander Eiskirch auf Anhieb. Der Mode-Mann suchte die Shirts für Sie und Ihn aus. Der Werbe-Mann prüfte, ob die Wort-Schrift-Marke geschützt ist ("ist es nicht") und organisierte den Stoff-Druck.

Spende für Künstler in Not

Jetzt ist Bochums wohl erstes Corona-Shirt auf dem Markt: in Schwarz mit V-Ausschnitt in den Größen S bis XXXXL für den Herren, in Weiß mit Rundausschnitt in den Größen S bis XL für die Dame. Einheitspreis: 24,95 Euro. Bestellungen sind ab sofort online auf dem Portal der "Bochumer Originale" (www.wirsindbochum.de, auf den Eiskirch-Shop klicken) möglich.

"Typisch Bochum" ist auch der Gedanke von Eiskirch und Beck, mit der Corona-Idee Gutes zu bewirken. Von jedem Shirt, das in der ersten Woche verkauft wird, wird ein Euro an die "Kunstnothilfe Bochum" gespendet. Sie unterstützt Künstler und Kunstschaffende, die durch die Corona-Krise existenziell bedroht sind.