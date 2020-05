Corona: Neuinfektionsrate in Bochum liegt jetzt bei 5,6

Bochum Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Bochum steigt nach vor nur moderat an. Sieben Patienten müssen in Kliniken behandelt werden.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Bochum steigt weiterhin nur moderat an. Nach einer Sitzung des Krisenstabes am Mittwoch meldete die Stadt insgesamt 520 durch Tests nachgewiesene Infektionen seit Ausbruch der Pandemie. Am Dienstag waren es 517.

Aktuell ist - wie schon am Vortag - bei 45 Bochumern eine Erkrankung festgestellt worden. Die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden müssen, ist nach wie vor überschaubar: Aktuell sind es sieben Covid-19-Patienten, davon einer auf der Intensivstation.

Neuerkrankungsrate stiegt leicht an

456 Bochumer (plus drei) gelten mittlerweile als genesen, 18 sind an den Folgen des Virus verstorben. 184 Frauen und Männer müssen in Quarantäne ausharren.

Die Rate der Corona-Neuinfektionen in Bochum lag am Mittwoch bei 5,6 (Vortag 5,1). Der von Politikern und Medizinern festgelegte kritische Wert liegt in Nordrhein-Westfalen bei 50. Ab diesem Wert muss darüber entschieden werden, ob vorgenommene Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder zurückgenommen werden. Davon ist Bochum trotz der leichten Zunahme derzeit weit entfernt.