Corona: Programmkinos in Bochum hoffen auf ein Happy-End

Leere Säle, leere Kassen, dunkle Leinwände und kaum Hoffnung auf ein Happy End: Was die Kinobranche in diesen Wochen erlebt, gleicht einer Katastrophe. Die Ausbreitung des Coronavirus zwingt sämtliche Betreiber dazu, ihre Lichtspielhäuser auf unbestimmte Zeit zu schließen – auch in Bochum. Wie viele von ihnen die Krise halbwegs gesund überstehen werden, ist ungewiss.

Gerade die Programmkinos, die keinen umsatzstarken Multiplex-Ketten angehören, leiden unter der Zwangspause erheblich. Mitte März lief die letzte Vorstellung im kleinen Kino Endstation im Bahnhof Langendreer, danach musste Theaterleiterin Nina Selig die Tür hinter sich abschließen. Zwei festangestellte Mitarbeiter und acht Aushilfen beschäftigt das Kino, einige sind in Kurzarbeit, manche der Theken-Kräfte suchen sich jetzt neue Jobs. „Für uns ist das extrem existenzbedrohend“, sagt Nina Selig.

Programmkinos werden von der Zwangspause hart getroffen

Auch ohne Corona müsse in der ganzen Arthaus-Branche schon knapp kalkuliert werden: „Da ist alles auf Kante genäht. Wir haben immer Probleme, mal in neue Technik zu investieren.“ Preisgelder etwa der Filmstiftung NRW, die das Endstation-Kino für sein herausragendes Programm seit Jahren wie selbstverständlich abräumt, sind im Budget längst fest verplant. Da trifft die plötzliche Schließung bei fortlaufenden Kosten das Kino umso härter. Immerhin: Die Filmstiftung hat dem Kino als „Nachprämie“ in Zeiten der Corona-Not 5000 Euro überwiesen: „Das hilft uns in den nächsten Wochen enorm.“

In der Innenstadt sieht die Lage nicht rosiger aus. Für Michael Meyer, der das Capitol, Casablanca und Metropolis betreibt, sind die Ereignisse der letzten Wochen verheerend. „Die Einnahmen liegen bei null, da brauchen wir nicht drumherum reden“, sagt er. Was umso schwerer wiegt: Das Capitol (vormals Bofimax) wird gerade aufwendig renoviert. Vier Säle sind bereits neu gestaltet, gerade wird das Foyer modernisiert, auch die Fassade soll gemeinsam mit dem Vermieter einen neuen Anstrich bekommen: alles hohe Kosten.

Wer die Kinos jetzt unterstützen möchte, kauft Gutscheine

Was Meyer besonders nachdenklich stimmt: Der Zeitraum, in dem seine Kinos geschlossen bleiben müssen, sei schwer einzuschätzen. Sind es Wochen? Monate? Und werden die Besucher danach noch so zahlreich und unbefangen ins Kino strömen wie zuvor? „Ich hoffe es, da bleibe ich Optimist“, sagt er. „Ich glaube an das Kino und bin vollkommen glücklich über den Zuspruch vieler unserer Gäste, die uns schreiben: Haltet durch!“

Auch das Kino Endstation ist froh über die Unterstützung des Publikums. „Wir bekommen großartige Mails, die uns sehr aufmuntern“, sagt Nina Selig. Auch eine neue Gutschein-Aktion laufe gut: Wer das Kino unterstützen möchte, kann Gutscheine etwa für den Eintritt und für Getränke online kaufen und diese dann später einlösen. „Auf diese Weise haben wir schon 2000 Euro eingenommen, die uns momentan wirklich helfen."

Online-Streaming erlebt neue Blüte

Dazu erlebe die Streaming-Plattform, die das Kino Endstation schon länger anbietet, gerade eine neue Blütezeit: „Das dümpelte früher immer so vor sich hin, aber mittlerweile wird das gut genutzt.“ Für 4,99 Euro pro Stream kann man sich die Filme nach Hause holen – und macht dem Endstation-Kino damit bei all den großen Ängsten eine echte Freude.

Info: Sorge vor dem Sommerloch

Auch wenn die Kinos in Bochum in einigen Wochen womöglich wieder öffnen können, bleibt eine Sorge: „Wir rutschen dann direkt ins Sommerloch“, sagt Nina Selig. „Es ist utopisch, die Einnahmen im Sommer wieder reinzuholen, die wir jetzt schon verloren haben.“

Ein weiteres Problem: Viele Filme werden derzeit verschoben. So läuft der neue James-Bond-Film statt im April erst im November. „Diverse Filme, die wir fest eingeplant hatten, haben noch keinen neuen Starttermin“, seufzt Michael Meyer.