Corona: Rate der Neuinfektionen in Bochum sinkt auf 5,9

Bochum Die Rate der Neuerkrankungen beim Coronavirus ist in Bochum abermals zurückgegangen. Sie liegt jetzt bei 5,9, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Die Rate der Corona-Neuinfektionen in Bochum ist abermals gesunken. Am Dienstag lag sie bei 5,9. Am Montag waren es noch 6,7.

Die Neuerkrankungsrate dokumentiert die Zahl der bestätigten Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern. Der von Medizinern festgelegte kritische Wert liegt bei 50.

Aktuell sind 59 Bochumer erkrankt

Insgesamt sind in Bochum jetzt 498 Infektionen durch Tests bestätigt: zwei mehr als am Montag. Aktuell ist bei 59 Bochumern (minus vier) eine Erkrankung festgestellt worden. Sieben davon werden im Krankenhaus behandelt, ein Patient liegt auf der Intensivstation.

420 Bochumer gelten mittlerweile als genesen, 18 sind verstorben.