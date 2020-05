Bochum: Rate der Corona-Neuinfektionen geht zurück

Bochum In Bochum ist die Rate der Corona-Neuinfektionen in Bochum ist deutlich gesunken. Am Montag lag sie bei 6,7 und am Dienstag bei 5,9.

Der kritische Wert liegt bei 50. Der Rückgang in Bochum ist laut Stadtsprecher Peter van Dyk vor allem auf eine neunköpfige Großfamilie zurückzuführen, die sich in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus infiziert hat. "Die Familie fällt nun nicht mehr in die Sieben-Tage-Frist", so Peter van Dyk.

Corona in Bochum: Weiter 18 Todesfälle

Insgesamt waren in Bochum am Montag 496 Infektionen durch Tests bestätigt: drei mehr als am Wochenende. Aktuell ist bei 63 Bochumern (minus 2) eine Erkrankung festgestellt worden. Sechs davon werden im Krankenhaus behandelt, zwei auf der Intensivstation. Am Dienstag waren 59 Bochumer an Corona erkrankt.

420 Bochumer gelten mittlerweile als genesen, 18 sind verstorben. 210 Frauen und Männer befinden sich in häuslicher Quarantäne.