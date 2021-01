Corona: So sparen Bochumer Schüler beim Schoko-Ticket

Bochum Die Schulen sind zu - doch das "Schoko-Ticket" läuft weiter. Das ärgert viele Eltern in Corona-Zeiten. Die Bogestra weist auf einen Ausweg hin.

"Die Schüler sind zu Hause - aber wir müssen weiter bezahlen": Ein WAZ-Leser mag nicht hinnehmen, dass er für seine Kinder die Kosten für das "Schoko-Ticket" auf sich nimmt, obwohl die Schulen in Corona-Zeiten weitgehend geschlossen sind. Die Bogestra weist auf einen Ausweg hin: Kunden können ihre Karte in die Pause schicken.

Monatlich 37,35 Euro kostet das "Schoko-Ticket" für alle Schülerinnen und Schüler unter 25 Jahren von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2. : nicht nur für den Schulweg, sondern auch für alle anderen Fahrten.

"Schoko-Ticket": Erstattung ist nicht möglich

"Genau deshalb ist keine Erstattung möglich", erklärt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann auf WAZ-Anfrage. Immerhin halte das Verkehrsunternehmen auch in der Corona-Pandemie das komplette Angebot aufrecht.

Familien, die in Homeschooling-Zeiten gleichwohl auf das "Schoko-Ticket" verzichten wollen, haben zwei Möglichkeiten, Geld zu sparen. Sie kündigen das Abo (jeweils am 15. zum Monatsende) - oder legen eine Abo-Pause ein.

Das Abo in die Pause schicken

Dazu wird das Ticket in einem der Bochumer Bogestra-Kundencenter an der Universitätsstraße 58 und im Hauptbahnhof hinterlegt. "So gewährleisten wir, dass es nicht weiter benutzt wird. Wann immer es der Kunde wünscht, kann das Ticket wieder abgeholt und weiter verwendet werden - spätestens dann, wenn die Schulen wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen. So verfällt kein Geld", erläutert Christoph Kollmann.

Nähere Informationen gibt es in den Kundencentern, unter der Bogestra-Hotline 0234/303 22 22 und auf www.bogestra.de.

