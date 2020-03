Bochum. Auch in Bochum werden wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt. Diese Events sind von dem Erlass betroffen.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Dienstagnachmittag – wie bereits von der Stadt Bochum erwartet – verkündet, dass wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt werden – auf unbestimmte Zeit. Das betrifft auch in Bochum viele Veranstalter.

Damit ist die Comedy-Sause mit Komikerin Carolin Kebekus im Ruhrcongress geplatzt.

+++Update, 11. März, 12.39 Uhr: In einer früheren Version dieses Textes hatte es geheißen, dass auch das für Mittwochabend im Ruhrcongress geplante Konzert „Music of Star Wars“, ein für Samstag geplanter Auftritt von Komikerin Ines Anioli und das Musical „Die Schöne und das Biest“ im Ruhrcongress laut Stadt von den Absagen betroffen sind. Nach Rückmeldung des Veranstalters seien allerdings deutlich weniger als 1000 Karten verkauft worden. „Eine gesicherte Auskunft, welche Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern stattfinden können, kann derzeit nicht pauschal gegeben werden, da diese Veranstaltungen laut gestrigem Landeserlass individuell zu prüfen sind“, so heißt es von der Stadt.+++

Bochum: Carolin Kebekus fällt aus

Das für den 13. bis 15. März in der Jahrhunderthalle Bochum geplante Yoga Festival Flow & Grow ist bereits ins Frühjahr 2021 verschoben. In der Jahrhunderthalle sei ein Konzert der Bläser-Band Meute am Mittwochabend betroffen.

Starlight Express muss sich dagegen auf harte Einschnitte einstellen. Das Theater bietet Platz für 1650 Menschen. Am Mittwoch teilte das Theater seine Entscheidung mit, dass die Vorstellungen weiter stattfinden sollen. „Wir werden in allen Shows die Gästezahl reduzieren, so dass wir die behördlichen Auflagen weiterhin einhalten.“ Zuschauer sollen kontaktiert und ihnen ein Ersatztermin angeboten werden.

Fest steht: Auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern können von der Stadt abgesagt werden. Dafür werde am Mittwoch ein Prüfkatalog erarbeitet, den der Veranstalter ausfüllen müsse. Das Gesundheitsamt entscheide dann im Einzelfall.

Schauspielhaus Bochum steht in engem Austausch mit der Stadt

Das Schauspielhaus Bochum (811 Sitzplätze im großen Saal) teilt auf Nachfrage mit, in engem Austausch mit dem Krisenstab der Stadt zu stehen. „Absagen von Vorstellungen sind derzeit nicht geplant und würden auch nur nach Abstimmung mit den städtischen Ämtern stattfinden“, sagt Sprecher Alexander Kruse. An der Theaterkasse gebe es vereinzelte Nachfragen, ob Tickets für eine spätere Vorstellung umgetauscht werden könnten: „Das ermöglichen wir selbstverständlich“, so Kruse. „Im Großen und Ganzen reagiert das Publikum momentan aber recht gelassen.“Coronavirus- Schüler gehen trotz Rom-Reise zum Unterricht

Auch die Bochumer Symphoniker (963 Sitzplätze im Anneliese-Brost-Musikforum) warten die Lage weiter ab: „Wenn es eine Handlungsempfehlung seitens der Stadt gibt, werden wir uns daran natürlich halten“, sagt Sprecherin Christiane Peters.

Coronavirus: Viele Veranstaltungen in Bochum sind bereits abgesagt

Zahlreiche kleinere Veranstaltungen sind bereits abgesagt: Das gilt etwa für die Evangelische Stadtakademie, die ihren für Dienstag geplanten Vortrag mit dem Sozialanthropologen Prof. Josephus Platenkamp aus Münster nicht stattfinden lässt. Grund sei eine Corona-Anordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die hatte entschieden,

So waschen Sie die Hände richtig alle öffentlichen Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs bis Ende März abzusagen.

Auch das Venenzentrum Bochum-Gerthe hat seinen Tag der offenen Tür am Mittwoch, 25. März, abgesagt. Neuer Termin soll der 30. September sein.

Um der Ausbreitung des Corona Virus vorzubeugen, hat auch der Kunstkreis Wattenscheid beschlossen, die für Samstag, 14. März, geplante Eröffnung der Ausstellung „Prima Klima - Kunst und Umwelt“ abzusagen. Die Schau mit 31 Künstlerinnen und Künstlern wird voraussichtlich ab dem 9. Mai im Kunst- und Galeriehaus an der Lohrheidestraße zu sehen sein.

Die für den 14. März geplante Veranstaltung „Wir tanzen in den Morgen“ zum 70-jährigen Bestehen des Chorverbandes Wattenscheid im Kolpinghaus Höntrop wird abgesagt. Sie wird zu einem späteren Termin nachgeholt.

Event abgesagt – wie bekommen Kunden ihr Geld zurück?

Doch wie bekommen Kunden für abgesagte Veranstaltungen ihr Geld zurück? „Grundsätzlich gibt es einen Erstattungsanspruch auf den Ticketpreis, weil ja der Veranstalter seiner Leistung nicht nachkommt“, sagt Mechthild Winkelmann von der Verbraucherzentrale NRW.

So waschen Sie die Hände richtig So waschen Sie die Hände richtig

Im einfachsten Fall werde das Geld vom Veranstalter einfach zurück überwiesen. „Kunden sollten ansonsten dort direkt Kontakt mit der Vorverkaufsstelle oder dem Veranstalter aufnehmen. In der Regel werden die sich auch selber melden, sie wollen schließlich keine Kunden verprellen.“

Wer eine zusätzliche Übernachtungzur abgesagten Veranstaltung als Pauschalreise gebucht habe, könne ebenfalls problemlos von der gesamten Reise zurücktreten. Anders sehe es aus, wenn eine Hotelübernachtung individuell dazu gebucht wurde. „Eventuell muss der Veranstalter die entstandenen Kosten auch dabei ersetzen. „Das steht aber noch nicht fest.“

Bochum: Fünf bestätigte Fälle und 32 Menschen in Quarantäne

In Bochum hat es bisher fünf bestätigte Corona-Fälle gegeben, 32 Menschen seien derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Stadt weist außerdem darauf hin, die Info-Hotline (0234 910 55 55) nur in begründeten Fällen zu nutzen. Am Dienstag hatte die Stadt eine Rekordzahl von 1100 Anrufen verzeichnet.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier!