Corona: Stadtfest "Bochum kulinarisch" endgültig abgesagt

Erstmals nach 31 Jahren fällt das Stadtfest "Bochum Kulinarisch" aus. Die Wirtegemeinschaft strich bei einer Versammlung in dieser Woche auch den vorgesehenen Nachholtermin. Damit bleiben die Öfen auf dem Boulevard 2020 kalt.

Bis zuletzt hatten die Freunde des Schlemm-Festivals auf den Spätsommer gehofft. Nachdem klar war, dass der angestammte Termin vom 12. bis 16. August wegen der Corona-Krise nicht zu halten sein wird, hatten die Gastronomen bei der Stadt den 2. bis 6. September als Ausweichtermin geblockt.

Die Planungssicherheit fehlt

Auch daraus wird nichts. Zwar gilt das Verbot für Großveranstaltungen nur bis 31. August. "Ein Ersatztermin ist durch die aktuell völlig planungsunsichere Situation aber ebenso nicht umsetzbar", bedauern die Geschäftsführer von "Bochum Kulinarisch", Jana Litzke, Philipp Diergardt und Lukas Rüger.

Wie erstmals zum 30. Geburtstag im November 2019 in der Rotunde soll es eine Neuauflage einer Bochum-Kulinarisch-Party geben - voraussichtlich im Frühjahr 2021. Bestand haben auch die Planungen für Teil 3 von "Winter Kulinarisch" im Großmarkt Niggemann. Vorgesehener Termin ist der 20./21. Februar 2021. Im August 2021 soll "Bochum Kulinarisch" dann in die Innenstadt zurückkehren.

"Bochum grillt" per Video

Aus der Not eine Tugend machen derweil die "Bochumer Originale". Das "Bochum grillt"-Fest der Einzelhändler und Dienstleister an der Pauluskirche muss im Sommer abgesagt werden. Stattdessen heißt es: "Bochum grillt online". Bochumer Prominente sollen ein 60-Sekunden-Video drehen, das sie beim Grillen daheim zeigt.

Am 27. Juni werden die Filme auf Facebook und Instagram präsentiert. Die Nutzer sind zu Spenden zugunsten der Stiftung "Auszeit" aufgerufen, die in Bochum ein Kurzzeitpflegeheim für behinderte Kinder errichten will.