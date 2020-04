Corona: Stiepeler Mönche feiern die Messen zu Ostern online

Ein Osterfest ohne einen einzigen Gläubigen im Gotteshaus? Die Corona-Krise hat das kirchliche Leben in Deutschland nahezu lahmgelegt. Wenn am Ostersonntag die Glocken zum Hochamt läuten, wird sich eigentlich Unvorstellbares ereignen: Kein Mensch drückt die Kirchbank.

Ob es so etwas jemals gab? Pater Maurus Zerb, seit knapp einem halben Jahr neuer Prior des Zisterzienserklosters in St. Marien, muss lange zurückdenken: „Von den Weltkriegen einmal abgesehen, gab es das in der Kirchengeschichte seit der Konstantinischen Wende nicht mehr“, erzählt er. Und das war immerhin im Jahr 380.

Doch ungewöhnliche Zeiten erfordern clevere Maßnahmen – und so hat sich das Stiepeler Kloster wie auch einige andere Gemeinden in Bochum in der Not dazu entschlossen, die Gottesdienste nicht einfach ausfallen zu lassen. Denn im 21. Jahrhundert steht auch den Kirchen ein Sprachrohr zur Verfügung, das ihnen bei der Verkündung der Osterbotschaft in diesem Jahr entscheidend helfen wird: das Internet.

Im Internet sind die Stiepeler Mönche sehr aktiv

Seit Ende März übertragen die Mönche sämtliche Messfeiern sowie die lateinischen Verspern, die Kreuzwege und die morgendlichen Konvente live auf der Internetplattform „Vimeo“. Dort sind die Zisterzienser ohnehin schon länger aktiv, um ihr doch eigentlich eher nach innen gekehrtes Klosterleben stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. So senden die Mönche hier regelmäßig kleinere „Impulse des Glaubens“, die Mut und Trost spenden sollen in diesen unsicheren Wochen.

Ihre neuen Online-Aktivitäten verdanken die Mönchen vor allem ihrem Mitbruder Pater Elias Blaschek: Der 42-jährige Priester betreut auch den Internetauftritt des Klosters und hat ein Händchen für Smartphone und Laptop. „Die ganze Technik hat mich schon immer interessiert“, erzählt er. So sind Livestreams im Kloster mittlerweile ebenso angekommen wie eine Whatsapp-Gruppe, mit der sich die Mönche abseits ihrer täglichen Treffen untereinander austauschen. Der Prior ist hier der Administrator, auch wenn er zugibt, gar nicht viel davon zu verstehen. „Wir bringen ihm das alles bei“, sagt Pater Elias.

Pater Maurus predigt vor leeren Rängen

Zwei Handys, ein Stativ und einen Computer mit Internetanschluss: Viel mehr braucht es nicht, um die Messfeiern in alle Welt zu bringen. Hinter der Kamera sorgt Küsterin Sandra Evers für etwas Bewegung bei der Aufnahme, damit die Gottesdienste nicht allzu starr nur aus einer Perspektive gefilmt werden. Nach der Live-Übertragung sind die Clips auch danach noch eine Weile online – und dies durchaus mit Erfolg: „Knapp 600 Besucher verfolgten unsere Übertragung allein am vergangenen Sonntag“, sagt Pater Elias.

Doch eine Messfeier vor leeren Rängen könne einen regulären Gottesdienst natürlich nicht ersetzen, sagt Pater Maurus. „Eigentlich sind wir darin aber ganz gut geübt, denn unsere Konvente finden immer nur im kleinen Kreis statt.“ Während er seine Predigten zunächst als Audiofile separat aufnahm, will er sie an den Ostertagen live in die Kamera sprechen.

Österliche Botschaft so wichtig wie selten zuvor

Und der eigentlich eher introvertiert wirkende Prior wird dann viel zu predigen haben, denn die Zeit während der Corona-Krise beschäftigt ihn sehr. „Wir merken plötzlich, dass unser menschliches Leben auf Erden begrenzt ist, und das macht uns Angst“, sagt er. Daher sei die österliche Botschaft von Glaube und Hoffnung gerade jetzt so wichtig wie selten zuvor: „Glaube gibt Widerstandskraft, er spendet Trost und Zuversicht“, meint er. Dies sei aber nicht so gemeint, dass man mit der Kraft des Glaubens sämtliche Beschränkungen während der Corona-Zeit umgehen sollte, denn: „Gott hat uns neben dem Glauben auch Hirn und Verstand gegeben.“

Das Zisterzienserkloster online unter www.vimeo.com/sanktmarien

Info: Auch andere Gotteshäuser sind online

Einige Gemeinden in Bochum übertragen ihre Messfeiern zu Ostern ins Internet. Die katholische Pfarrei Liebfrauen überträgt live aus der St. Ludgerus-Kirche in Langendreer. Dies kann auf der Seite der Pfarrei sowie auf Youtube angeklickt werden. Näheres unter www.liebfrauen-bochum.de

Auch aus der Pfarrkirche St. Franziskus in Weitmar werden die Gottesdienste übertragen. Alles Infos unter www.psfb.de