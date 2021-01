Corona: Viele Schlüsselfirmen bieten weiterhin Dienste an

Bochum/Wattenscheid. Welche Geschäfte dürfen in der Coronakrise öffnen bzw. Leistungen anbieten, und welche nicht? Die Lage verwundert, auch beim Schlüsseldienst.

Für eine 69-jährige Bochumerin gibt es in der Coronazeit folgendes Problem: Sie hat kürzlich ihren Briefkastenschlüssel verbogen - und kann seitdem nicht mehr den Kasten leeren, kommt nicht mehr an ihre Post. Und da kann ja durchaus auch was sehr Wichtiges oder mit Zeitfrist versehen drunter sein.

Suche nach Schlüsseldienst

"Auf der Suche nach einem Schlüsseldienst, der auf hat und mir den Schlüssel nachmacht, habe ich keinen gefunden", sagt die Frau. "Auch nicht in einem Geschäft an der Ümminger Straße." Nur einen auswärtigen Dienst habe sie erreicht. "Der bot mir an, für 30 bis 40 Euro das Schloss auszutauschen. Ein teures Unterfangen." Und einmal beim Thema, hakt sie gleich nach. Da viele Schlüsseldienste auch einen Schuhreparaturservice anbieten, fragt sie außerdem: "Was macht ein armer Mensch, wenn der Absatz abbricht oder die Sohle durchgelaufen ist? Soll er den ganzen Winter mit den kaputten Schuhen rumlaufen?"

Corona-Auflagen gilt es einzuhalten

In der Liste der Geschäftsbereiche, die wegen des schließen müssen bzw. unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln weiterarbeiten dürfen, findet sich für Schlüsseldienste der Hinweis, dass sie unter Coronauflagen ihre Dienste anbieten dürfen: Stördienste aller Art, z.B. Schlüsseldienst, dürften öffnen, heißt es da.

Generell gilt laut gültiger Corona-Verordnung: Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. Davon ausgenommen sind weiterhin medizinisch notwendige Leistungen von Physio-, Ergotherapeuten, Podologen, medizinischen Fußpflegern, Logopäden, Hebammen, Hörgeräteakustikern, Optikern oder orthopädischen Schuhmachern. Sonstige Handwerker- und Dienstleistungen, die den Mindestabstand einhalten und nicht ausdrücklich verboten sind, bleiben zulässig. Es dürfen dabei aber auch keine anderen Waren verkauft werden als im zulässigen Einzelhandel oder mit der Handwerksleistung/Dienstleistung unmittelbar verbundenes Zubehör. Wichtig der Zusatz: Es liege im Ermessen der jeweiligen Inhaber bzw. Betreiber, ihr Unternehmen ggf. zu schließen, obwohl es dazu keine offizielle Verpflichtung gibt.

Schlüsseldienste bieten Leistungen an

Eine Nachfrage unter einigen Schlüsseldiensten in Bochum ergibt: Viele bieten ihre meisten Leistungen unter Coronaregeln an. So heißt es bei Klabo in Wattenscheid an der Hochstraße: "Unser Hauptgeschäft ist die Montage, also Dienste rund um Schließ- und Schlüsselsysteme für Gewerbe- und Privatkunden bei denen vor Ort", so Mitarbeiterin Iris Völke. Wenn sich Kunden vorab telefonisch melden und Termin vereinbaren, bei dem eine kontaktlose Übergabe möglich ist, sei dies auch am Laden möglich. Und beim Schlüsseldienst Behrend an der Otto-Brenner-Straße in Wattenscheid erklärt Inhaber Michael Franke: "Eine Terminvereinbarung für Dienste direkt beim Kunden ist telefonisch möglich; wir rufen auch zurück, falls niemand im Geschäft ist."

