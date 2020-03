Corona-Virus wirbelt Klavier-Festival Ruhr durcheinander

Das Klavier-Festival Ruhr soll trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Aber es ergeben sich Einschränkungen und Veränderungen. Auch, was die Bochumer Konzerte des revierweit relevanten Musikfestes betreffen.

Das Klavier-Festival ändert seinen Spielplan und nimmt seinen Spielbetrieb voraussichtlich erst am 18. Mai auf: „Die für die Zeit vom 21. April bis zum 17. Mai geplanten 23 Konzerte sollen nach den Sommerferien bzw. im Herbst nachgeholt werden“, erklärt Festivals-Sprecher Werner Häußner.

Karten bleiben gültig

Eintrittskarten für die zu verlegenden Konzerte bleiben auch an den neuen Terminen gültig, können aber auch dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben, in einen Gutschein umgetauscht oder ggf. auch gespendet werden.

Welche behördlichen Auflagen für Konzerte ab dem 18. Mai gelten, lässt sich bekanntlich derzeit noch nicht absehen. Auf seiner Homepage informiert das Klavier-Festival fortlaufend über Änderungen und Aktualisierungen.

Neuer Termin wird noch bekannt gegeben

Wichtig für Bochum: Das Konzert mit Star-Pianist Gerhard Oppitz und den Bochumer Symphonikern am 10. Mai im Anneliese-Brost-Musikforum entfällt und wird verlegt. "Der neue Termin wird so bald wie möglich bekannt gegeben", so Häußner.

Die „Nachtmusik“ mit Isata Kanneh-Mason am 27. Mai in der Alten Lohnhalle in Wattenscheid soll, stand jetzt, wie vorgesehen stattfinden.

Spenden statt Eintrittskarten

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für das vollständig privat finanzierte Festival appelliert Intendant Franz Xaver Ohnesorg an die Solidarität der Klassik-Fans: „Wir hoffen, dass uns die Konzertbesucher auch an den neuen Konzertterminen die Treue halten. Wenn dies nicht möglich ist, wären wir dankbar, wenn unsere Kunden den der Stiftung Klavier-Festival Ruhr zufließenden Netto-Wert der Eintrittskarten in eine steuerbegünstigte Spende umwandeln würden.“

In diesem Fall bittet das Klavier-Festival um eine Email an spende@klavierfestival.de mit den Angaben zu den Karten, die in eine Spende umgewandelt werden soll. Kartenbestellungen sind weiterhin möglich unter der Hotline 0221/280 220 oder im Internet (www.klavierfestival.de).