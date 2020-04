Corona: Was Theater-Fans in Bochum jetzt besonders vermissen

Das Theater ist geschlossen, der Frust ist groß: „Wir vermissen Euch!“, prangt es in Riesen-Lettern an der Frontfassade des Schauspielhauses Bochum. Doch nicht nur das Team von der Königsallee vermisst seine treuen Zuschauer, auch Bochums Theaterfreunde vermissen ihr getreues Schauspielhaus.

Auf Videoclip-Format komprimiert

Obschon die Aktiven bemüht sind, die Laune, auf Videoclip-Format komprimiert, hoch zu halten (www.schauspielhausbochum.de), steht eines fest: muntere User-Kommentare und Beifall klatschende Emojis sind definitiv kein Ersatz für das entbehrte Live-Erlebnis! Denn es ist ja nicht nur die ausgefeilte Kunst, die fehlt, sondern auch all das, was die Faszination des Theaters ebenso ausmacht: die Zuneigung und/oder die Verachtung des Publikums. Prasselnder Applaus und Buhrufe. Türenknallen oder Gelächter.

Schmerzlich in Bochum vermisst

Kurzum: Die Verlagerung von Szenen oder kompletten Aufführungen ins Internet ist möglicherweise eine der Corona-Krise angemessene Reaktion. Das Live-Erlebnis wird sie nie ersetzen können. Für gewisse theatersinnliche Erfahrungen, die jetzt fehlen, gibt es keinen virtuellen Ersatz. Zwei Essentials, die leidenschaftliche Theatergänger schmerzlich vermissen:

Über die Buhs!

Buhs! Es ist gelebte Praxis, dass im Theater Meinungsbildung sich ad hoc vollzieht und spontan geäußert wird. Diese Unmittelbarkeit der Verständigung zwischen Darstellern und Publikum verliert sich gerade, denn zu Hause gibt es viel weniger Möglichkeiten als im wirklichen Theaterraum. Dazu gehören extreme Ausdrucksformen wie vernehmliches Husten oder gar die Türen knallende wilde Flucht, wie damals bei Herbert Fritschs versexter „Philosophie im Boudoir“.

Weil Rauslaufen während der Vorstellung aber eigentlich ein No-Go ist und als höchst unschicklich gilt, greift man stattdessen auf das gepflegte „Buuuh!“ zurück, um seine Abneigung kundzutun. Indes wirkt so etwas vor dem PC oder am Tablet dann doch eher lächerlich: Denn auch das „Buh!“ ist an die temporäre Gemeinschaft des Theatersaals gebunden. Wer sollte ansonsten der Adressat des Missfallens sein? Und der eigenen Aufmerksamkeit.

Über den Applaus

Applaus. „Die Schauspieler gehen durch den Applaus nach Hause“, lautet ein Bonmot der Bühnenwelt. In aktuellen Corona-Fall ist das hinfällig, weil die Mimen ja gar nicht erst zu ihrer Tätigkeit kommen. Sie, jäh beschäftigungslos, darben also doppelt: Sie dürfen nicht spielen, was für Theatermenschen schon Qual genug ist. Aber sie müssen auch auf ihr Kostbarstes verzichten, nicht von Ungefähr gilt der Applaus des Publikums ja als das „Brot des Künstlers“. Liebesherzchen und Smileys mit Kussmund unterm Internet-Clip sind da kein gleichwertiger Ersatz.

Das "Wir"-Gefühl wird gefeiert

Das gemeinsam erlebte Spiel, die Vorstellung, die empfundenen Freuden und Leiden sind es, was das Theater so unbeschreiblich, so wertvoll und menschlich machen. Es ist dies ein zutiefst in der analogen Welt verankertes Phänomen, in dem am Ende immer auch das Gemeinschaftserlebnis selbst, das "Wir"-Gefühl gefeiert wird.

Thomas Bernhard hat's gewusst!

Nie fehlte der Applaus, dieses kostbare Ritual, schmerzlicher als heute. Sein Gehalt reicht vom pflichtgemäßen Klatschen bis zum frenetischen Jubel, begleitet von Bravo-Rufen, Pfiffen, Getrampel. Für die Publikumslieblinge gibt es mehr Beifall, für die Komparsen weniger - und für die Regisseure manchmal gar keinen. Zumal der Bochumer Beifall ist etwas ganz Besonderes: „Das Haus und den Applaus nehme ich mit“, erklärt der scheidenden Intendant resolut seiner Sekretärin Fräulein Schneider in Thomas Bernhards Dramolette "Claus Peymann verlässt Bochum und geht als Burgtheaterdirektor nach Wien“.

Ein Gruß von Goethe

Gemeinschaft, Nähe, Verbundenheit, Liebe, Abneigung, Ärger und Lust: „So schreitet in dem engen Bretterhaus/den ganzen Kreis der Schöpfung aus. Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle/vom Himmel durch die Welt zur Hölle“, dichtete Goethe im dem „Faust“ vorangestellten „Vorspiel auf dem Theater“.

Ach, wäre dem doch bald schon wieder so!

