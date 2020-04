Corona: Mehreren Festivals in Bochum droht die Absage

Fällt der Festival-Sommer in Bochum komplett aus? Nach dem Paluma-Festival steht seit Mittwoch auch fest, dass das Volksfest Kemnade in Flammen wegen des Coronavirus abgesagt werden muss. Für Bochum Total, das Zeltfestival und Bochum Kulinarisch gibt es noch keine Entscheidung.

Wie ein Keulenschlag dürfte Veranstalter, Künstler und Agenturen die jüngste Stellungnahme von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn getroffen haben. Nach etwaigen Lockerungen in der Corona-Krise befragt, antwortete der CDU-Politiker: "Das, was sicherlich als letztes wieder möglich ist, sind im Zweifel die Partys und Volksfeste."

Coronavirus in Bochum: Absagen im Westpark

Zumindest für die Events, die für das Frühjahr und den Frühsommer geplant waren, bedeutet dies das wohl endgültige Aus. Die Maischützen kapitulierten als erste vor dem Virus: DasMaiabendfest am letzten April-Wochenende wird erstmals nicht blau-weiß gefeiert. Die dritte Auflage des Paluma-Festivals mit mehr als 6000 erwarteten Electro-Jüngern im Westpark (vorgesehen am 23. Mai) wurde letzte Woche gestrichen - ebenso wie das Kulturfestival "Ruhr International" am 30./31. Mai gleichfalls an der Jahrhunderthalle.

Ob es hier am 4. Juni zum "Campus Spring Break" mit den Chartstürmern Finch Asozial, Ssio und Nura030 kommt, erscheint zweifelhaft. Im Programm der Bochumer Veranstaltungs-GmbH taucht die (O-Ton) "Party des Jahres" aber noch auf.

Aus für "Kemnade in Flammen"

Nun trifft es auch Kemnade in Flammen. Über Pfingsten (29. Mai bis 1. Juni) sollte das Volksfest - eines der größten in der Region - im Hafen Oveney wieder Zehntausende Besucher anlocken. Als Stargast war die Band Mia gebucht. Nach den Protesten 2019 sollte das beliebte Höhenfeuerwerk wieder am Samstag und Sonntag (im Vorjahr Sonntag und Montag) gezündet werden.

Lange hatte Veranstaltungsleiter Frank Gerwers an dem Termin festgehalten. Nun aber sei eine Absage "alternativlos" - erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten. Möglich wäre, mit Kemnade in Flammen auf das zweite Juli-Wochenende zu wechseln, wenn eigentlich das See- und Hafenfest in Heveney stattfinden soll. "Aber auch das wackelt", weiß Gerwers, der zumindest keinen größeren finanziellen Schaden befürchtet: "Die Absage erfolgte durch die Behörden und basiert auf höherer Gewalt."

Zeltfestival hat noch etwas Zeit

Noch etwas mehr Zeit haben die Macher des Zeltfestivals Ruhr. Vom 21. August bis 6. September ist das Festival mit dem bewährten Dreiklang aus Live-Musik, Markt der Möglichkeiten und Gastro-Meile am Kemnader See geplant. Es wäre die 13. Auflage. Inständig hoffen die ZFR-Macher und die jährlich rund 140.000 Besucher, dass die 13 dabei nicht zur Unglückszahl wird.

Das Paket ist längst geschnürt. Mit Star-DJ Fritz Kalkbrenner, Kasalla, Stefan Stoppok und Jeremy Loops wurden jüngst die Neuzugänge bekannt gegeben, die das ZFR-Konzertprogramm u.a. mit DJ Bobo, Johannes Oerding, Silbermond, Ben Zucker, Nico Santos, Milow, Revolverheld, Querbeat, Selig, Adel Tawil und The BossHoss ergänzen sollen.

BO-Kulinarisch: Entscheidung nach Ostern

Ob die Weiße Stadt am See 2020 wegen Corona in Dunkelheit versinkt? "Aktuell fahren wir zweispurig und planen sowohl das diesjährige Festival als auch eine Verschiebung um ein Jahr", berichtet Lukas Rüger, einer der drei ZFR-Veranstalter. Die Agenturen, Lieferanten, Künstler, Gastronomen und alle weiteren Partnern zeigten "höchste Bereitschaft, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Wir sitzen ja alle im selben Boot".

Mit verlässlichen Aussagen für das Zeltfestival sei nach Ostern zu rechnen - ebenso wie für Bochum Kulinarisch, bei dem Lukas Rüger gleichfalls zum Organisationsteam zählt. "Wir sind in Gesprächen mit allen Beteiligten", so Rüger. Kleiner Vorteil auch hier: Bis zum Termin für Bochums größte Speis-und-Trank-Meile (über 50.000 Gäste 2019) ist es noch etwas hin. Vom 12. bis 16. August sollen die Öfen auf dem Boulevard angeheizt werden.

Bochum Total: Macher mit Mut

Ob Bochum Total im Sommer planmäßig über die Open-Air-Bühnen gehen wird, bleibt derweil offen. In den sozialen Medien wird Bochums mit Abstand zugkräftigstes Festival mit jährlich über 500.000 Besuchern nach wie vor für den 16. bis 19. Juli angekündigt, ohne allerdings schon Bands und Künstler zu nennen. "Wir haben uns entschlossen, statt Verzweiflung und Trauer auch Mut und Entschlossenheit in unsere Arbeit zu legen", heißt es auf der Cooltour-Seite.