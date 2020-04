Corona: Wo in Bochum Alltagsmasken verkauft werden

Bochum. Ab Montag herrscht in NRW beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr Maskenpflicht. In diesen Bochumer Geschäften gibt es Alltagsmasken.

Auch in Nordrhein-Westfalen wird ab Montag, 27. April, eine Maskenpflicht eingeführt. Bürger müssen verpflichtend einen Mundschutz beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr und in städtischen Gebäuden mit Publikumsverkehr tragen. Wer keine Alltagsmaske hat, kann den Mund- und Nasenbereich mit einem Schal oder einem Tuch abdecken. Auch Kinder ab fünf Jahren sollen einen Mundschutz nutzen. Bochumer Initiativen und Schneidereien bieten individuelle Masken für Bürger an, die nicht selbst nähen können.

Die Bochumer Ehrenamtsagentur näht seit Donnerstag wieder etliche Alltagsmasken, berichtet der Geschäftsführer der Bochumer Ehrenamtsagentur, Uwe van der Lely. Die Masken sollen an die Bezirksverwaltungsstellen übergeben werden. Wo und wann die Masken an Bürger verteilt werden, müsse noch entschieden werden, so van der Lely.

Selbstgenähte Masken sind oft schnell vergriffen

Bunte Behelfsmasken aus verschiedenen Stoffen werden auch im DRK-Kleidershop „Lieblingsstücke", Huestraße 14, verkauft. Allerdings nur so lange der Vorrat reicht. „Im Laufe des Tages werden die Masken immer wieder weggekauft", berichtet eine Mitarbeiterin. Wer eine besonders stylische Maske anfertigen lassen möchte, kann diese bei der Bochumer Designerin Susa Flor per E-Mail (info@susaflor.de) bestellen oder im Drogeriemarkt „Die Kulturtasche", Alte Hattinger Straße 11, kaufen.

Das Bochumer Tapas-Lokal Coco Loco hat sich ebenfalls in eine Mundschutz-Manufaktur verwandelt. Pedro Villarrasa Fernandez holte seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück. Aufträge werden per Telefon (0234/77 24 17) angenommen, bei gewerblichen Kunden per Mail (info@cocoloco-bochum.de).

Schneidereien bieten Alltagsmasken mit verschiedenen Schnitten an

Auch etliche Bochumer Schneidereien stellen ihren Nähservice für die Herstellung von Mund- und Nasenschutzmasken zur Verfügung. Die Kosten liegen aufgrund von verschienenen Materialien zwischen fünf und zwölf Euro. Einige Änderungsschneidereien bieten fertige Exemplare an, andere setzen auf Bestellungen. Das hängt ganz vom aktuellen Bestand ab. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, bei der Schneiderei des Vertrauens nachzufragen.

Diese Bochumer Schneidereien bieten Alltagsmasken an:

Änderungsschneiderei, Karl-Friedrich-Straße 21, 44795 Bochum-Weitmar

Schneidermeister Carsten Rumberg, Hattinger Str. 824, 44879 Bochum-Linden

Änderungsschneiderei Teresa Mangold, Ruhrstraße 102, 44869 Bochum-Eppendorf

Goldene Hand Änderungsatelier, Westenfelder Str. 20, 44866 Wattenscheid

Ashty's Änderungsschneiderei, Karl-Friedrich-Straße 119, 44795 Weitmar-Mark

Ashty's Änderungsschneiderei, Hattinger Straße 41, 44789 Bochum

Schneiderpunkt Bochum, Massenbergstraße 3, 44787 Bochum

Schneiderei Modern, Markstraße 226, 44799 Bochum-Querenburg

Ewa Kabat, Alte Bahnhofstr. 191, 44892 Bochum-Langendreer

Änderungsschneiderei Halina Schulz, Herner Str. 372, 44807 Bochum-Riemke

Maßschneiderei Cove, Hellweg 12, 44787 Bochum-Mitte

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

