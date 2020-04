Corona: Zahl der Erkrankten in Bochum geht weiter zurück

Die Zahl der Bochumer, die aktuell am Coronavirus erkrankt sind, ging auch am Wochenende leicht zurück. 75 bestätigte Infizierte meldete die Stadt am Sonntag nach einer Sitzung des Krisenstabes: einen weniger als am Freitag. 339 Frauen und Männer gelten als geheilt: fünf mehr als zwei Tage zuvor. 18 Corona-Patienten müssen stationär in Kliniken behandelt werden, davon nach wie vor 15 auf Intensivstationen. Es bleibt bei 15 Todesfällen in Folge des Virus. Insgesamt gibt es in Bochum nun 429 nachgewiesene Fälle (Freitag 425).

Die Corona-Beschränkungen werde immer häufiger nicht ernst genommen, bemängeln die Ordnungsbehörden. So seien am Wochenende mehrfach Gruppen beim Grillen in Grünanlagen angetroffen werden. Das ist verboten, ebenso wie Treffen mit mehr als zwei Personen (außer Familien). 19 Platzverweise wurden ausgesprochen, fünf Bußgelder verhängt.

Eiskirch grüßt zum Ramadan

Im Zeichen der Corona-Krise steht der jetzt begonnene islamische Fastenmonat Ramadan. In einem Grußwort erinnert Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) dran, dass „die Lage immer noch ernst ist. Die Pandemie ist noch nicht überwunden. Unser vorrangiges Ziel muss daher sein, die Gesundheit aller zu schützen, damit wir im nächsten Jahr wieder zusammen den Fastenmonat und das Ramadan-Fest begehen können“. Aktuell sei das abendliche Fastenbrechen im Kreis der engsten Familie nur im privaten Haushalt möglich.

Solidarität beweist unterdessen der Starlight Express. Der Bochumer Musical-Dauerbrenner muss auf noch unbestimmte Zeit pausieren. "Die Gesundheit unserer Besucher und unserer Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle“, betont Geschäftsführer Burkhard Koch. Die Kostümabteilung nutzt die Auszeit, um Schutzmasken für die Stadtwerke Bochum zu nähen. Zudem wurden sämtliche derzeit nicht benötigten Desinfektionsmittel-Vorräte an die Stadt gespendet.