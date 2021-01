Corona: Zehn weitere Menschen in LWL-Klinik Bochum infiziert

Bochum. Mittlerweile 39 Personen in der LWL-Klinik Bochum sind mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag kommt das Gesundheitsamt ins Haus.

Der nach den Feiertagen befürchtete neuerliche deutliche Anstieg der Neuinfektionsrate in Bochum ist ausgeblieben. Jedenfalls bislang. Von Sonntag auf Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz sogar wieder leicht gesunken: von 124,4 auf 119,3. Den großen Unterschied zur RKI-Zahl (157,0) erklärt die Stadt u.a. mit einer Bereinigung von Daten.

Dass im gleichen Zeitraum lediglich zwölf neue Infektionen in der Stadt gemeldet wurden, hängt sicherlich nicht zuletzt mit dem reduzierten Testumfang an den Wochenenden zusammen. Aber nicht nur deshalb ist die Corona-Entwicklung Anfang der Woche eher positiv.

7736 Personen sind wieder gesund

Insgesamt sind deutlich weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 882 Bochumerinnen und Bochumer sind derzeit erkrankt, 112 weniger als noch 24 Stunden zuvor. Da 124 Personen wieder gesund sind, steigt die Zahl der Genesenen auf insgesamt 7736.

Allerdings: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der LWL-Klinik in Bochum ist weiter gestiegen. Mittlerweile sind 39 Personen, 24 Patienten und 15 Mitarbeiter, betroffen. Das sind zehn mehr als am vergangenen Freitag. Das Gesundheitsamt wird nach Auskunft der Stadt am Dienstag in der Klinik sein und sich mit dem Haus über Hygienekonzepte und andere Fragen austauschen.

RKI meldet 101 Todesopfer, die Stadt 99

1531 Personen leben derzeit in häuslicher Quarantäne, das sind 111 weniger als 24 Stunden zuvor. 165 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon 30 auf der Intensivstation. Von ihnen müssen 19 beatmet werden. Insgesamt verzeichnet Bochum 99 Corona-Tote. Davon starben 66 Menschen infolge ihrer Covid-19-Erkrankung. Warum die Zahl der Todesfälle beim RKI höher ist (101) ist bislang ungeklärt.

143 Intensivbetten belegt

Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 11. Januar, 0 Uhr: Fälle bislang: 8710; Todesfälle: 101; Sieben-Tage-Inzidenz: 157,0.

Das DVI-Intensivbettenregister meldet am 11. Januar, 15.19 Uhr folgende Informationen für Bochum: Zahl der Intensivbetten: 172; belegte Intensivbetten: 143; Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: 17,4 Prozent.

