Corona: Zeltfestival Ruhr und Bochum Total sind abgesagt

Bochum Das Zeltfestival Ruhr findet wegen des Coronavirus in diesem Sommer nicht statt. Auch Bochum Total in der Innenstadt steht erstmals vor dem Aus.

Das Zeltfestival Ruhr findet in diesem Jahr nicht statt. Am Donnerstagnachmittag verkündeten die Veranstalter die offizielle Absage. Auch "Bochum Total" muss in diesem Sommer eine Zwangspause einlegen.

Nachdem die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch wegen der Corona-Krise ein weiteres Verbot aller Großveranstaltungen bis Ende August beschlossen hatten, gingen für das Zeltfestival 2020 endgültig die Lichter aus.

Nahezu alle Shows sollen 2021 nachgeholt werden

Wie im Vorjahr waren rund 140.000 Besucher am Kemnader See erwartet worden. Johannes Oerding sollte am 21. August das Eröffnungskonzert geben, The BossHoss am 6. September den Schlussakkord setzen. DJ Bobo, Milow, Revolverheld, Silbermond, Ben Zucker und Adel Tawil zählten zu den weiteren Stars. Zehntausende Tickets waren im Vorverkauf abgesetzt worden. Aus und vorbei. Zumindest für diesen Sommer.

"Alle Veranstaltungen werden um ein Jahr verschoben", kündigt die Veranstaltungsagentur Radar an. Heißt: Vom 20. August bis 5. September 2021 sollen nahezu alle der 40 Shows nachgeholt werden, die in diesem Jahr auf dem Programm standen. „Wir erfahren soeben eine Welle der Solidarität von Künstlern, Agenturen und Managements", heißt es. Dies mache einen positiven Ausblick auf die Verschiebung möglich.

Der angepasste Spielplan für 2021 soll ab Mitte Mai/ Anfang Juni auf www.zeltfestivalruhr.de verfügbar sein. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Auch Bochum Total ist abgesagt

"Bochum Total" (geplant vom 16. bis 19. Juli) beließ es im Netz bis Donnerstagmittag bei der Erklärung: "Wir sind zur Zeit unschlüssig, welche unserer Veranstaltungen stattfinden können und wie wir damit umgehen. Aber Gesundheit ist das Einzige, was zählt." Inzwischen ist klar: Auch die mit mehr als 500.000 Besuchern mit Abstand größte Veranstaltung in Bochum fällt 2020 der Corona-Krise zum Opfer. "Im Moment planen wir eine Streaming-Version des Festivals", kündigt BO-Total-Macher Marcus Gloria an. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Für "Bochum Kulinarisch" (12. bis 16. August) sei frühzeitig in Absprache mit der Stadt ein möglicher Ersatztermin optioniert worden, teilt Mitorganisator Lukas Rüger mit. Darüber befinde man sich "aktuell im äußerst konstruktivem und kollegialem Austausch".

Festival in Wattenscheid auf September verlegt

Bereits Nägel mit Köpfen gemacht hat Heinz Heinemann. Sein Wattenscheider Erfolgsfestival mit den Rock Classic Allstars in der mit 2500 Besucher stets ausverkauften Freilichtbühne wird vom 6. Juni auf den 12. September verschoben. Auch hier gilt: Bereits gekaufte Karten bleiben für den neuen Termin gültig.