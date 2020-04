Coronakrise bremst E-Scooter im Bochumer Zentrum aus

In der Coronakrise verschwinden auch viele Elektroroller aus dem Bochumer Stadtbild. Der E-Scooter-Anbieter Lime hat alle Verleih-Roller eingesammelt – im Gegensatz zum Konkurrenten Tier Mobility. Die E-Roller stehen in der Kritik, die Verbreitung des Coronavirus zu begünstigen.

„Seit zwei Wochen gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz von uns keinen Rollerverleih mehr“, sagt Florian Anders vom Anbieter Lime, „Mitte März haben wir in 48 Stunden quasi alle Roller in den Innenstädten eingesammelt, desinfiziert und in den Depots eingelagert“. Dort würden die E-Scooter warten, bis der Verleih nach dem Ende der Kontaktverbote wieder anläuft.

Elektroroller könnten Coronavirus verbreiten

Virologen kritisieren, E-Scooter könnten in Coronazeiten zu „Virenschleudern“ werden. Virologe Dr. Roland Geisel aus Düsseldorf warnt: „Die Leihfahrzeuge können Verteiler von Coronaviren sein. Wenn sie jemand benutzt, der infiziert ist und sich vorher nicht die Hände gewaschen hat, kann sich der nächste Benutzer leicht das Virus einfangen“.

Für den Roller-Anbieter Lime war dieser Faktor nicht der Grund für den Verleih-Stopp. „Die Verbreitung des Virus über Oberflächen an geteilten Fahrzeugen spielte bei unserer Entscheidung den Service vorübergehend zu pausieren weniger eine Rolle, dennoch wollten wir hier jedes Risiko – insbesondere für unsere Mitarbeiter – ausschließen“, erklärt Florian Anders.

Tier Mobility bietet weiterhin E-Scooter zum Verleih an

„Für uns steht die Sicherheit der Mitarbeiter und unserer Nutzer an erster Stelle und wir wollen mit den getroffenen Maßnahmen dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen zu Hause bleiben, Social Distancing unterstützen und so dabei helfen, dass sich COVID-19 möglichst langsam ausbreitet“, erklärt Anders. Zudem sei die Nutzung der Verleih-Roller erwartungsgmäß zurückgegangen. Wann Lime den Roller-Verleih wieder startet, sei noch nicht absehbar.

Tier Mobility, der Verleih-Konkurrent auf Bochumer Straßen, lässt seine E-Scooter weiterhin durch Bochum rollen, allerdings mit „reduzierter Flotte“. Laut Tier gebe es in Zeiten sozialer Distanz „einen Bedarf an sicheren Verkehrsmitteln“ in den Innenstädten. „Es gibt auch in diesen Zeiten Arbeitnehmer, die pendeln müssen, zum Beispiel Menschen im Gesundheitssektor oder Mitarbeiter von Supermärkten“, teilt der Anbieter mit. Die E-Scooter würden bei jedem Batteriewechsel und jeder Wartung desinfiziert.

