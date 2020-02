Coronavirus: Gesundheitsamt gibt Bürgern Verhaltenstipps

Abstand zu anderen Menschen halten. Vor allem dann, wenn die Menschen erkältet sind. Wenn man husten oder niesen muss, von anderen Menschen abwenden. Dann in die Ellenbeuge husten oder niesen, nicht in die Hände! Die Einwegtaschentücher möglichst nach einmaligem Gebrauch entsorgen. Darauf achten, sich nicht an die Nase zu fassen. Wenn man Zeichen einer Erkältung hat und vorher gereist ist: Zuhause bleiben. Die Arztpraxis über die vorherigen Aufenthaltsorte informieren, bevor Sie die Praxis aufsuchen.

Mehr Informationen zum Coronavirus gibt es auf der Internetseite der Stadt.