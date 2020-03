Coronavirus: WAZ-Nachtforum in Bochum wird verschoben

Bochum. Das Coronavirus führt in Bochum zu den ersten Absagen. Das WAZ-Nachtforum am Donnerstag wird verschoben. Drei große Messen sollen stattfinden.

Trotz der Sorge um das Coronavirus kommt es in Bochum vorerst zu wenigen Absagen von Veranstaltungen. Betroffen ist das WAZ-Nachtforum. Das für Donnerstag (5.) im Knappschaftskrankenhaus Langendreer geplante Medizinforum zum Thema Lebererkrankungen wird verschoben.

„Das Risiko, dass sich Besucher im Knappschaftskrankenhaus mit dem Coronavirus infizieren, ist zwar äußerst gering. Aber auch dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Wir können die Veranstaltung in der derzeitigen Situation nicht ruhigen Gewissens verantworten“, begründen Prof. Ali Canbay, Direktor der Medizinischen Klinik, und WAZ-Redaktionsleiter Thomas Schmitt die Absage. Mehr als 200 Leser waren in der Klinik-Cafeteria erwartet worden. Sie alle sind bei einem Nachholtermin willkommen, der noch festgelegt wird.

Coronavirus in Bochum: Weiterhin kein bestätigter Fall

Derweil gibt es in Bochum nach wie vor keine bestätigte Corona-Infektion. Auch die Zahl der Verdachtsfälle (bislang 25) habe sich nicht weiter erhöht, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag nach einer weiteren Sitzung des Krisenstabes mit.

Umfassende Vorsorge tut dennoch not. Bei den Bürgern, die seit Tagen zu besonders aufmerksamer Hygiene aufgerufen sind. Und auch in den Schulen. Alle Hausmeister haben ab sofort die Möglichkeit, zusätzliche Seifen und Papiertücher bei den zentralen Diensten der Stadt abzuholen. „Der Bestand wurde dort aufgestockt, damit es nicht zu Engpässen kommt“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Messen sollen stattfinden

Unterschiedlich reagieren Veranstalter auf das Coronavirus. Die Stadt hat genau nachgezählt: Bis zum Wochenende gibt in Bochum rund 100 Termine. Die Ausrichter seien angeschrieben und „für die besondere Situation sensibilisiert“ worden, berichtet der Krisenstab.

Kurzfristige Absagen wie bei der Ehrung der Sportjugend oder dem WAZ-Nachtforum sind bislang aber die Ausnahme. „Solange es keine Verfügung der Behörden gibt, bleibt es bei uns bei allen angekündigten Veranstaltungen“, betonte am Dienstag die Bochumer Hallengesellschaft BOVG.

Auf dem Programm stehen in dieser Woche u.a. zwei große Publikumsmessen mit mehreren tausend erwarteten Besuchern: die Bau- und Energiemesse „Ruhr-Bau“ am Samstag und Sonntag mit mehr als 200 Ausstellern im Ruhr-Congress sowie die Weinmesse Rheinland-Pfalz von Freitag bis Sonntag mit zuletzt 6000 Weinliebhabern in der Jahrhunderthalle.

Vorsichtsmaßnahmen beim Yoga-Festival

Planmäßig schreiten auch die Vorbereitungen für Bochums erstes Yoga-Festival voran. Vom 13. bis 15. März (Freitag bis Sonntag) wird bei der „Flow & Grow“-Messe in der Jahrhunderthalle mit rund 3000 Yoga-Neulingen und -Fortgeschrittenen gerechnet. Eine Absage stehe aktuell nicht zur Diskussion, bekräftigte BOVG-Geschäftsführer Andreas Kuchajda am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Info Mehr als 470 Anrufe an der Hotline Rege genutzt wird auch weiterhin das Info-Telefon, das im Rathaus seit Freitag unter 0234/910 55 55 geschaltet ist. 475 Anrufe sind bis Dienstag eingegangen. Beantwortet werden alle Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln rund um den Coronavirus Die Hotline bleibt bis auf weiteres täglich von 8 bis 16 Uhr geschaltet, auch am Wochenende.

Mit entscheidend sei, dass das Publikum fast ausschließlich aus Deutschland komme, so Sprecherin Janina Schulzki. Das Robert-Koch-Institut warnt vor allem vor Zusammenkünften mit internationalem Publikum. Gleichwohl werde es Vorsichtsmaßnahmen geben: „Es werden deutlich mehr Desinfektionsmittel bereit gestellt. Die Taktung der Toilettenreinigung wird erhöht."