Dicker Ast kracht auf Oberleitung in Bochum: S3 fällt aus

Bochum Wegen des Starkwindes ist am Bahnhof-Dahlhausen ein dicker Ast auf die Oberleitung gekracht. Die S3 fällt deshalb vorerst aus.

Wegen des Starkwindes ist am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr ist ein dicker Ast am auf die Oberleitung gestürzt. Kurzzeitig fing er wegen der Hochspannung an zu brennen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Bochum war im Einsatz und half der Bahn bei der Beseitigung des Schadens.

Feuerwehr Bochum musste mehrfach wegen abgebrochener Äste ausrücken

Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte, kann die auf der Strecke verkehrende S3 wegen des Schadens voraussichtlich bis Sonntagabend gegen 18 Uhr nicht fahren. Weitere Starkwindschäden auf Bochumer Bahnanlagen meldete die Bahn bis Sonntagmittag nicht.

Die Feuerwehr Bochum musste am Sonntag mehrfach wegen Sturmschäden ausrücken. Größe Schaden oder gar Verletzte gab es zumindest bis zum Mittag nicht. Meist handelte es sich im abgebrochene Äste.