Die Hofflohmärkte kehren nach Wattenscheid-Mitte zurück

Die Hofflohmärkte in Wattenscheid begannen 2019 (Bild) vielversprechend. Dann kam Corona, so dass diese Nachbarschafts-Aktionen ausgesetzt werden mussten. Jetzt soll es einen neuen Anlauf heben.

Wattenscheid-Mitte. Mit strengem Hygienekonzept sollen die Hofflohmärkte trotz Corona im Sommer wieder Nachbarschaften beleben. Gebühr ist 2021 günstiger.

Vielversprechender Auftakt in 2019, Absage in 2020, Zuversicht in 2021: dank eines klaren Hygienekonzepts und der Hoffnung auf eine entspanntere Pandemie-Lage im Sommer. Die Hofflohmärkte sollen am 14. August (Samstag) wieder die Nachbarschaft in Wattenscheid-Mitte beleben. Corona bleibt dabei – wie sollte es anders sein – allgegenwärtig. Initiator René Götz sieht sich für die Aktion jedoch gerüstet.

Zuversicht bei den Wattenscheidern durch Hygienestandards

„Wir sind sehr zuversichtlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit Blick auf den Impfstart und der Pandemie-Prognosen für den Sommer 2021. Deshalb gibt es in diesem Jahr auch in Wattenscheid-Mitte wieder die Hofflohmärkte." René Götz geht zwar weiterhin davon aus, dass „Masken und Abstandsregeln sicherlich Teil unseres Lebens und auch der Hofflohmärkte bleiben werden. Wir haben uns mit dem 14. August allerdings weiterhin für einen recht späten Termin entschieden und hoffen, dass dann bereits viele Menschen geimpft worden sind“.

Für die Corona-bedingte Absage 2020 habe es viel Verständnis gegeben. „Fast alle Teilnehmenden haben es begrüßt, dass wir nichts übers Knie gebrochen haben.“ Auch bei der Wiederbelebung der Aktion steht die Sicherheit im Fokus, sagt Götz: „Aktuell haben wir ein strenges Hygienekonzept mit neuen Auflagen erarbeitet.“ Auch das wurde laut Initiator mit den Worten „Lieber etwas strenger, dann sind wir alle sicherer“, begrüßt.

Inzidenz bleibt im Fokus

„Mehrere Behörden haben das neue Konzept bestätigt. Natürlich muss immer die Inzidenz und das jeweilige regionale Infektionsgeschehen im Rahmen sein. Und die Vernunft aller Beteiligten ist eine Grundlage“, sieht es Götz realistisch. Sollte es die aktuelle Situation ermöglichen, könne man Maßnahmen und Regeln außerdem weiter anpassen – auch im Sinne von Lockerungen.

Das Hygienekonzept sieht unter anderem „zwei verantwortliche Ordnungs- und Aufsichtspersonen pro Hof“ vor. Eine Neuerung, die sich bei Testläufen bewährt habe. „Eine Person am Eingang kann Besucher mit Desinfektionsmittel versorgen oder auch den Hof zeitweilig schließen, bevor es zu voll wird. Dass es dann mal zu Warteschlangen von fünf bis zehn Minuten kommt, wurde bislang immer eingesehen und im Sommer ist das Warten draußen sicherlich auch entspannter.“

Günstiger und nachhaltig

Neu ist außerdem, dass die Übersichtskarte mit allen teilnehmenden Höfen, Gärten und Garageneinfahrten nur noch online bereitgestellt wird. Götz erklärt: „Dadurch sparen wir enorme Druck- und Materialkosten und können die Teilnahmegebühr auf 5 Euro pro Hof senken.“ Wer sich bereits 2020 für die Nachbarschaftsaktion angemeldet hat, der kann diesen Betrag nun für dieses und nächstes Jahr nutzen. Götz: „Niemand verliert Geld.“

Weitere große Pluspunkte: Anstatt Flyer zu verteilen, können Interessierte die Karten bei Bedarf kontaktlos zuhause drucken oder einfach auf ihren Smartphones abrufen: „Die Nachhaltigkeit spielte außerdem eine entscheidende Rolle. Wir wollten keine Wegwerfprodukte mehr.“

Ausweitung möglich

Offen ist Götz für die Ausweitung der Hofflohmärkte, die 2019 nicht nur zum Trödeln und zur Schnäppchenjagd genutzt wurden, sondern z.B. durch Musik auch kulturell belebt haben: „Wir möchten auch in anderen Wattenscheider oder Bochumer Stadtteilen die Hofflohmärkte organisieren, wenn das Interesse in den Nachbarschaften besteht. Dann kann es auch hier eine richtige Serie werden.“

Info: Wichtige Infos und Anmeldung

Genaue Informationen zum Hygiene- und Sicherheitskonzept für Teilnehmende und Besuchende finden sich online auf www.hofflohmaerkte.de. Dort werden auch Beispiele gezeigt, wie man einen Hoftrödel Corona-konform aufbauen und durchführen kann. Die Teilnehmenden handeln dabei weiterhin eigenverantwortlich.

Auf der Homepage sind ab sofort auch die Anmeldungen für Höfe, Gärten oder Garagen möglich. Wichtig ist, dass es sich um eine „private Aktion“ handelt und gewerbliche Verkäufe ausgeschlossen sind.

