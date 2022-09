Diese verrückten Aufträge hat eine Damenschneiderin schon bekommen

Bochum Mitte Kuscheltier Nachnähen? Für Kismet Yildiz kein Problem. Im Kortländer Kiez erfüllt sie sich mit einem eigenen Nähstudio einen lange gehegten Traum. Was genau sie vorhat.

Mindestens ein Teil von dem, was Kismet Yildiz trägt, ist immer selbstgenäht. Wenn sie mehr Zeit hätte, wäre es sicherlich das komplette Outfit.

Für einen Traum ist die Zeit nun aber endlich reif gewesen: Für die Gründung eines eigenen Nähladens mit Kursangebot, Nähcafé und Änderungsatelier. "Eine Selbstständigkeit war immer mein Traum", sagt Yildiz. Nun, wo das jüngste Kind die Grundschulzeit beendet hat, war ihre Zeit gekommen.

Was hinter dem Namen steckt

Ein Afroshop hatte die Coronakrise dort nicht überlebt und die Vermieterin war auf der Suche nach neuen Mietern.

"Ich bin hier im Viertel aufgewachsen, habe dann in Linden gelebt und sage nun: Ich bin wieder zuhause", sagt Yildiz, die von allen nur "Sissi" genannt wird. "Ich habe früher in einer italienischen Eisdiele gearbeitet und die Chefin verwechselte meinen vorherigen Spitznamen "Kissi" mit "Sissi", klärt Yildiz auf und lacht. Der Name für das Geschäft war deshalb schnell gefunden: "Nähzeit mit Sissi".

Fachberatung im Nähcafe

Hier startet Yildiz mit einem bunten Angebot aus Nähkursen, Nähberatung und einem Nähcafé. Einen Kaffee und Fachberatung gibt es dann dazu.

"Sissi, kannst du noch mal drauf schauen? Wie wird das abgesteckt? Kannst du das für mich zuschneiden?", sind typische Fragen. "Ich will die Leute an die Hand nehmen und ihnen bei allen Belangen rund ums Nähen helfen", sagt Yildiz.

Jeder kann es lernen

"Ich selbst liebe das Nähen, jedes Teil ist für mich eine Herausforderung", sagt die Gründerin. Ob jemand ein verrücktes Abendkleid geändert haben wolle, eine Couch komplett neu beziehen wolle oder ein Kuscheltier nachgenäht haben möchte, Yildiz sagt: "Wenn ich gefragt werde: "Meinst du, das geht?" lautet die Antwort meistens "Ja!"."

Sie ist sich sicher: Jeder kann Nähen lernen. "Man muss nur richtig eingeführt werden", sagt sie. In ihren Kursen war schon der Vater, der Babysachen für seine Kinder nähte, dabei, ebenso wie die ungeduldige Frau, die an einem Abend eine komplette Hose nähen wollte und schließlich lernte: Nähen braucht Zeit.

Gründung in der Krise

"Ich sage sogar, Nähen ist Meditation", sagt Yildiz. Sätze wie "Mist, das ist schon wieder falsch", hat sie von ihren Kundinnen und Kunden schon häufig gehört und jedes Mal ruhig vermittelt: "Das ist völlig okay, wir kriegen das hin."

Dass Yildiz in den aktuellen Krisenzeiten, geprägt von Inflation und einem Krieg in der Ukraine, trotzdem einen Neustart wagt, erklärt sie wie folgt: "Was riskiere ich? Es ist am Ende nur Geld", sagt sie. Während einer kurzen Zeit in der Arbeitslosigkeit habe sie gemerkt, dass sie ohne das Nähen und die Kunden nicht glücklich sei.

Anlaufstelle für den Stadtteil

Dass die Kunden zurückhaltender sind, merkt die Bochumerin allerdings trotzdem. "Ich habe über die Jahre einen Stamm an Kunden aufgebaut, aber es kommen nur schleppend Neukunden", gibt sie zu. Die Leute würden das Geld für Hobby und Freizeit beiseite legen und sagen: "Ich schaue erst mal, vielleicht lieber später".

Yildiz ist sich trotzdem sicher, mit ihrem Nähstudio die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Das passt super in den Stadtteil. Ich möchte hier eine richtige Anlaufstelle für den Stadtteil und alles rund ums Nähen werden", kündigt sie an.

Schultüten und Upcycling

"Auf meiner Website kann man sich einen Eindruck von den fertigen Projekten verschaffen", wirbt Yildiz. Bunte Stoffschultüten sind dort ebenso zu sehen wie Kuscheltiere, Oberteile, Röcke und Loop-Schals. Auch Upcycling ist ein Thema bei "Nähzeit mit Sissi". Wie aus einer Jeans noch eine Tasche wird, wie man Stoffreste nutzen kann - dabei kann die Bochumerin unterstützen.

"Ich habe 26 Jahre lang Berufserfahrung und schon viele Herausforderungen gehabt. Wir finden immer irgendeine Lösung", sagt sie. Und wenn der Faden zum zehnten Mal gerissen ist, dann hält "Sissi" das mit ihren Kunden gemeinsam aus. Ein "Verflixt und zugenäht" darf man dann auch ruhig rufen.

Infos zum Geschäft

Das Geschäft von Kismet Yildiz befindet sich an der Widumestraße 14a (Ecke Herner Straße) in Bochum.

Das Geschäft hat montags bis freitags von 10.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Samstags öffnet der Laden von 10.30 bis 15 Uhr. Infos zu Nähkursen gibt's bei Kismet Yildiz telefonisch unter: 0234/ 87 91 95 51.

Der Gebrauch einer Nähmaschine im Nähcafé kostet 6 Euro pro Stunde, mit Fachberatung 10 Euro. Nähkurse mit sechs bis neun Unterrichtsstunden kosten zwischen 49 und 69 Euro.

