Ehestreit in Bochum eskaliert: Frau durch Messer verletzt

Bochum-Wattenscheid Ein Ehestreit in Bochum-Wattenscheid ist eskaliert. Ein Mann soll in die Brust seiner Frau gestochen haben. Sie kam ins Krankenhaus.

Bei einem Ehestreit am Donnerstagabend in Bochum-Wattenscheid ist eine 35-jährige Frau durch ein Messer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei erst auf Anfrage am Freitag mitteilte, ereignete sich die Attacke gegen 21.10 Uhr an der Hardenbergstraße. In der gemeinsamen Wohnung soll ein 38-jähriger Mann dann mit einem Küchenmesser auf seine Ehefrau eingestochen haben, in den Brustbereich. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben aber nicht.

Der Notruf soll aus der Familie selbst gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegt keine Tötungsabsicht vor

Die Polizei geht nicht von einer Tötungsabsicht aus. Weitere Angaben wurden am Freitag nicht gemacht. Die Polizei wertet die Tat als häusliche Gewalt, weshalb sie ihrerseits nicht direkt die Öffentlichkeit informiert habe.

