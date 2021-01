Erich-Kästner-Schule Bochum: Ruhestand nach 42 Jahren

"Mit ihrem Ruhestand geht eine Ära an der Erich-Kästner-Schule zu Ende", sagt Schulleiter Ludger Jonischeit. Nach 42 Jahren verlässt Sekretärin Erika Seiler die Gesamtschule.

Bochum Erika Seiler, Sekretärin der Erich-Kästner-Schule, geht nach 42 Jahren in den Ruhestand. Eine Ära geht zu Ende, so Schulleiter Ludger Jonischeit.

Ob Pflaster, Reserveschlüssel, Batterien für die Fernbedienung, Antwort auf diverse Verwaltungsfragen oder ein guter Rat – seit über 40 Jahren ist Erika Seiler im Sekretariat Dreh- und Angelpunkt. „Erich Kästner-Schule, Seiler – jeder, der mit unserer Schule in Verbindung steht, kennt ihre freundliche Telefonannahme. Dabei beinhaltete ihre berufliche Tätigkeit an unserer Schule so viel mehr als die reine Verwaltung,“ sagt Schulleiter Ludger Jonischeit.

Ihre in über mehr als vier Jahrzehnte gesammelte Erfahrungen und Kompetenzen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, mit Lehrerinnen und Lehrern, , Vertreterinnen und Vertreter von Schulverwaltungsamt oder Bezirksregierung zeichnen sie ebenso aus wie ihre souveräne und stets freundliche Art, heißt es in einem Text, den der Schulleiter über Seiler schreibt.

Jonischeit: "Am 26. Januar wird Erika Seiler im bescheidenen Rahmen – ganz wie es ihrem Naturell entspricht – verabschiedet. Mit ihrem Ruhestand geht eine Ära an der Erich-Kästner-Schule zu Ende. Die ganze Schulgemeinde wünscht Erika Seiler für ihren neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute."

