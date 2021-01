Erste Bochumer sollen bereits zweite Impfdosis erhalten

Schon gut vorangekommen sind die Impfungen von Menschen, die in den über 30 Bochumer Alten- und Pflegeheimen leben (Symbolbild).

Bochum. Schon ab nächster Woche sollen erste Altenheimbewohner die zweite Impfdosis erhalten. In Bochum stehen auch Impfungen in Kliniken an.

Die Impfungen in den Alten- und Pflegheimen sowie verschiedenen Wohngruppen von Behinderten-Einrichtungen sind in Bochum schon sehr weit vorangekommen. Insgesamt wurden seit dem 27. Dezember 5477 Personen geimpft. Wie berichtet, lassen sich nun mehr und mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Einrichtungen impfen.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Ab kommenden Montag, 18. Januar, beginnen in den ersten Alten- und Pflegeeinrichtungen bereits die abschließenden Zweitimpfungen. Für die Bochumer Krankenhäuser wurden bereits mehr als 2000 Impfdosen bestellt. Erste Impfungen in den Kliniken laufen bereits seit Tagen, da dort übrig gebliebene Impfdosen aus den Heimen geimpft werden. Insgesamt hat die Stadt 9700 neue Impfdosen bestellt.

Ältere Menschen bekommen Post zur Impfung

Darüber hinaus werden in den nächsten Tagen alle über 80-jährigen Bochumerinnen und Bochumer Post mit Informationen zum Impfstart und zur Terminvergabe erhalten.

Insgesamt sind in Bochum seit Beginn der Pandemie im März letzten Jahres 9067 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 8132 von ihnen sind wieder genesen. 71 Männer und Frauen sind an und 39 mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind in unserer Stadt 825 Personen infiziert, 151 von ihnen werden stationär versorgt, 31 von ihnen intensiv-medizinisch betreut, davon müssen 20 beatmet werden.

Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt aktuell (Freitag, 15. Januar) 129,0 (7-Tage-Inzidenz).

Mehr Artikel aus Bochum lesen Sie hier